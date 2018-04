Bullrich confirmó que hoy se detuvo "a uno de los pilares" del clan Ungaro

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que hoy se detuvo en Rosario "a uno de los pilares de la organización" narcocriminal que asuela a la zona sur de la ciudad, al tiempo que anticipó que está trabajando para evitar que otras bandas no vuelvan a reorganizarse. "Estas personas no pueden estar en Rosario", sostuvo la ministra.

Se trata de Daniela Ungaro, hermana de René "El Brujo" Ungaro y exmujer del empresario Luis Medina, asesinado en 2013 en el acceso sur de la ciudad. También indicó que se detuvo a parte de los integrantes de la banda del clan Funes -Brisa A., pareja de Jonathan Bam Bam Funes, asesinado en febrero pasado-.

"Hoy se detuvo a uno de los pilares de la organización, Daniela Ungaro, hermana de René "El Brujo" Ungaro y exmujer de Luis Medina, y también se detuvo a parte de la banda de los Funes",

psa2.jpg Efectivos de la PSA realizaron los allanamientos.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que el objetivo de la investigación "es encontrar los hilos sueltos que tuvimos estos próximos meses para que nos se vuelvan a generar bandas narcocriminales en Rosario y evitar que se vuelvan a suceder crímenes como los que se dieron en estos primeros meses".

En tanto, anticipó que ya están trabajando para impedir que otras bandas delictivas se vuelvan a reorganizar. "Este es nuestro principal objetivo en conjunto con la provincia de Santa Fe, que hoy permitió lograr algo importante", subrayó la ministra en diálogo con Radio 2.

A su vez, puso énfasis en el control de las cárceles "porque no podemos permitir que pasen cosas como las que sucedieron -el asesinato de Tubi Segovia en un pabellón de la cárdel de Coronda-. Estas personas no pueden estar en Rosario, se tienen que ir lejos".

Por otra parte, se refirió a los casos de delitos que existen dentro de la fuerza. "No me interesa echar culpas, sí me interesa que podamos ser capaces de terminar con el problema. Tenemos problemas en todo el país, no voy a apuntar a una policía. Tenemos que sacar a los que forman parte del problema y limpiar todo: fuerza, Justicia y política", sostuvo.