Bronca y corte de calles en Parque Casas tras el asesinato de un vecino

La manifestación se da luego de que se registraron tres crímenes en 72 horas y en la misma esquina. Los vecinos afirman que viven con miedo y que no hay patrullajes

Los vecinos de Parque Casas salieron a manifestar toda su bronca este viernes tras el asesinato de un vecino que, aseguran, no tiene nada que ver con ninguna disputa narco . El miedo y la impotencia se replicó en el testimonio de decenas de personas que se concentraron en la esquina de Casiano Casas y Cavia para expresar el miedo con el que viven a diario por la cantidad de homicidios que se dan en el barrio.

"Están viendo que matan a la gente día a día. No podemos estar así. Tenemos nietos, hijos, nosotros mismos. Ya no podemos hacer mandados ni nada", manifestó una vecina a el móvil de El Tres y agregó en relación a las autoridades: "¿Qué quieren esperar? Nos dicen que todos los días van a seguir matando gente. Mañana puede ser mi hijo" .

Otra vecina aseguró que la víctima "no tenía nada que ver" y añadió: "Las muertes que pasaron antes de ayer, que mataron a dos chicos, fueron todos en horario escolar. No podemos seguir así, vivimos con miedo porque no podemos estar ni en nuestra propia vereda porque pasan a los tiros como si nada".