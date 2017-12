Bonfatti: "Que tiren caca para todos lados, estoy tranquilo"

El ex gobernador de la provincia y actual presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, dijo "no estar preocupado" por las declaraciones del ex policía de la Secretaría de Delitos Complejos Gustavo "Gula" Pereyra, quien está procesado como informante de Los Monos y que el jueves, en el juicio que se le sigue a la banda liderada por la familia Cantero y en el cual él está sentado como acusado, sostuvo que durante el gobierno de Bonfatti "había dos líneas, una que quería recaudar del narco y otra no".

En declaraciones a Canal 5, Bonfatti señaló: "No me preocupan las declaraciones de quienes recibieron pedidos de prisión de 40, 30 y 25 años y que en el mismo marco de la causa el primer día se desnudaron para que no comenzara el juicio, que recusan a los jueces, que atacan a la procuradora de la Corte, a los fiscales, al juez, a mí. Están presos por asociación ilícita, por crímenes, por tenencia de armas de guerra. Que busquen todas las excusas que quieran, que tiren caca para todos lados que nosotros tenemos la conciencia bien tranquila".

Estigmas

"Nos estigmatizaron —amplió Bonfatti— como alguna vez un periodista pagó 100 pesos a un chico para que pusiera un gato en una parrilla y nos comimos el mote de «comegatos», también nos comimos el mote de «narcosocialistas» y nos hicieron mucho daño. Nosotros nos animamos a poner presas a estas bandas y me pregunto si hay antecedentes en el país. Y también me pregunto por qué la Justicia federal no actuó para denunciarlos por narcotráfico".

Consultado sobre si le iniciará acciones legales a Pereyra por difamación, Bonfatti dijo: "Qué le voy a decir a un tipo que va a estar preso por todas las irregularidades que tuvo. Es una estrategia como para decir «voy a enlodar a todos a ver cómo zafo»".

Y remarcó que en la causa por el atentado a su vivienda, ocurrido en octubre de 2013, no retiró ningún cargo: "A mí me dijeron que presentara pruebas y no las tengo porque estaba adentro de mi casa. Quienes tienen que investigar son el juez, el fiscal y la policía. Detuvieron a dos de los integrantes de la banda que tiroteó mi casa y dijeron que yo había retirado cargos. Yo sigo siendo querellante pero no voy a acusar a nadie porque no tengo pruebas. Se jugó con eso para pegarnos políticamente, pero jamás retiré los cargos".