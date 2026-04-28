De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

Marisol Olmedo tiene 22 años y una historia de vida de película. "Trabajé pintando en las obras y hasta hacía tareas de plomería", le contó a Ovación la hincha del Aurinegro con más de un millón y medio de seguidores

Marisol Olmedo trabajó desde muy chica y hasta de albañil, pero hoy es la madrina de Guaraní y una influencer con millones de seguidores.

La vida de Marisol Olmedo contiene una historia de verdadera resiliencia. De vivir situaciones un tanto extremas, trabajar desde temprana edad con el fin de subsistir y hasta ayudar a una familia numerosa y humilde a ser una reconocida figura en el mundo del fútbol de Paraguay, sobre todo de las redes sociales. Su figura sexy y vestimenta llamativa convoca a la atención y de esa manera encontró el camino para modificar completamente su subsistencia. "Desde muy chica tuve que trabajar, hasta lo hice de albañil. Trabajé pintando en las obras e incluso haciendo tareas de plomería", contó la joven paraguaya y reconocida fanática de Guaraní relatando un pasado cercano de necesidades y totalmente diferente a lo que transita en la actualidad.

Marisol tiene 22 años es integrante de una familia numerosa con nueve hermanos, trabajadora y que le costaba el día a día. Tan es así que cuando era apenas una adolescente debió salir a trabajar con el fin de conseguir algo de dinero. "Vendía verduras, pero no se gana mucho de esa manera. En la construcción se paga bien y por eso empecé a trabajar de albañil" , confesó en diálogo con Ovación la influencer que tiene en su cuenta de Instagram más de un millón y medio de seguidores.

"Me trataban como uno más en la obra. Hacía de todo, levantaba las bolsas y las cajas de porcelanatos que son muy pesadas. No tenía problemas en eso. Fue muy sacrificado, pero era donde obtenía un mejor dinero", relató la hincha del Aurinegro, un club de 122 años que milita en la primera división guaraní y que ostenta el logro de haber sido el primer campeón de la historia del fútbol paraguayo (1906) y el primer bicampeón del mismo (1907).

No le gustaba el fútbol

Pero la vida a Olmedo le tenía escrito un destino totalmente diferente. Un cambio radical de vida que le llegó casi de pura casualidad, sin buscarlo ni imaginarse lo que el futuro le tenía preparado. "No me gustaba el fútbol", dijo la modelo que no dejó de sorprender con la revelación, ya que gran parte de su vida y popularidad la consiguió en el fútbol.

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"Mi marido es hincha de Guaraní, aunque tampoco era de los fanáticos. Un día me invitó a la cancha, fui con una camiseta cortita y al otro día apareció publicada una foto mía. Así comenzó todo, empecé a ser conocida. Entonces me ofrecieron ser la madrina de Guaraní, algo muy importante para mí y de mucha responsabilidad", relató Olmedo sobre punto de partida en un mundo totalmente diferente al que había transitado hasta ese momento.

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Por supuesto que su vestimenta con remeras y pantalones cortos sumamente ajustados dentro de una figura extravagante hace que su presencia no pase desaparcibido. Todo lo contrario, es centro de atención en la popular del Aurinegro, de los hinchas visitantes y de los medios, donde es retratada a menudo y sus videos se convierten en virales. En un mundo de muchos hombres Marisol emerge en el medio, donde "la barra me aceptó. Al principio había ciertas burlas, pero ahora soy una más y me cuidan".

Olmedo tiene una presencia que motiva a las miradas ajenas y constantes, pero "todos me respetan", contó la joven, que ante la consulta de si surgen celos de su esposo fue contundente: "Tengo marido, pero confía en mí como lo hago yo. Cuando no hay dudas de los sentimientos entre uno y otro no hay motivo para los celos".

Marisol invoca a Dios en esta realidad de bonanza que le toca transitar porque desde trabajar en una obra en construcción pasó a "tener negocios" y vivir como influencer de las redes sociales. Y recurre a la fe aún más cuando recordó que "perdí una casa", pero como todo ocurre por algo "ahora tengo una mucho más grande, más linda y hasta con pileta".

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Al momento de elegir una figura icónica dentro del fútbol, la madrina de Guaraní no dudó un instante para mencionar a "Pelé". Ni a Diego Maradona ni a Lionel Messi, sino a una de grandes estrellas que tuvo Brasil. "Me atrapó su historia, de cómo surgió desde bien abajo", justificó su elección Marisol, quien contó que "voy a ir al Mundial a seguir a la selección de Paraguay".

El estar en el evento más importante del fútbol seguramente le permitirá trascender todas las fronteras y ser visibilizada en otras partes del mundo cuando las cámaras de TV y fotógrafos difundan su figura. "Estoy muy emocionada con todo esto", sintetizó la hincha más popular de el Cacique, quien se sorprende con la popularidad alcanzada en su país, "de Argentina, Chile y Uruguay. En todos lados me trataron muy bien".

"Estoy muy feliz por poder cumplir otro de mis sueños, el poder conocer un país al que siempre quise viajar como Estados Unidos. Por fin se me da esta chance y, además, de estar junto a la Albirroja", comentó la cuerona, como le dicen en el vecino país a una mujer muy hermosa, atractiva y con un cuerpo escultural.

Las críticas en Paraguay

El momento de trascendencia generalmente viene acompañado de ciertas críticas y Marisol debe lidiar a menudo con eso, a tal punto de a veces estar en el centro de las polémicas y con duros cuestionamientos. Muchas veces tuvo que salir a brindar explicaciones ante diferentes comentarios hirientes. "Los medios de Paraguay buscan lo negativo. Por eso no hablo mucho y esta es una de las primeras notas que hago", expresó la joven fanática de Guaraní.

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"Hace unos días sacaron un comentario de miles que tenía en las redes sociales y que decía que no era mujer. Había muchos, pero sólo tomaron ese negativo para criticar. Por eso mostré mi DNI. Los medios de acá no valoran a la gente cuando le va bien", se descargó Marisol sobre lo que debe enfrentar una persona cuando está expuesta públicamente.

¿Qué le dirías a esa Marisol de hace unos años que tenía otra vida muy diferente a la actual? "Que crea que Dios porque siempre está y pone las cosas en su lugar", concluyó.