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Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

La diputada nacional consolida las ideas de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe

27 de abril 2026 · 13:31hs
Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor

La diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, continúa con su agenda que la lleva a fortalecer la ideas del presidente Milei en la provincia. "Entendemos que el camino del presidente Javier Milei y Karina Milei es el único posible para una Argentina próspera", sostuvo.

La presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe estuvo este sábado en Rosario reunida con los referentes de los distintos Departamentos que tiene la provincia y declaró: "Seguimos trabajando por los santafesinos y llevando las ideas de la Libertad a cada uno de los 19 departamentos que tiene Santa Fe".

En el encuentro de este fin de semana, la armadora de La Libertad Avanza en toda la bota santafesina remarcó la síntesis de cada reunión como un punto en común con cada vecino y cada dirigente: "Seguir consolidando el camino que marcan Javier y Karina Milei".

La diputada nacional es la arquitecta del armado libertario y consolida su proyecto político en Santa Fe. El armado territorial de Romina Diez consolidó un voto libertario para barrer con las estructuras tradicionales y hace crecer al espacio en toda la provincia.

El liderazgo de la presidenta de LLA en Santa Fe logró el crecimiento del partido en toda la provincia. Fortaleció el sello y abrió el espacio a los jóvenes de La Libertad Avanza.

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