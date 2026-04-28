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Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los jóvenes Leprosos de las inferiores tuvieron un buen cierre de campeonato y comenzaron a ser observados por equipos europeos

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

28 de abril 2026 · 13:14hs
Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

Como lo dice la larga y rica historia de Newell's, la cantera Rojinegra a la corta o a la larga termina salvando a la institución, no sólo en lo futbolístico sino también en lo económico. Más allá del flojo campeonato Leproso, hay varios pibes que tuvieron un rendimiento destacado y comenzaron a ser seguidos por clubes europeos.

Uno de los puntos más altos y quien más ha estado entre los titulares es Luca Regiardo. El juvenil no solamente tuvo la responsabilidad de ser el equilibrio en la mitad de la cancha cuando las cosas no salían sino que también no dudo en aceptar ser el capitán del equipo cuando la crisis pesaba.

El volante central jugó diez encuentros en la presente Liga Profesional y es una de las buenas apuestas que salieron de la cantera de Bella Vista. El mediocampista es seguido por Girona de España, que se encuentra en el decimoquinto puesto en la liga española.

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Por su parte, otro de los grandes atractivos que salió de las inferiores es Jerónimo Gómez Mattar, quien a pesar de que hoy por hoy no es titular indiscutido, ingresa desde el banco de suplentes en casi todos los encuentros con destacada actuación ante Unión e Instituto, en este último dando la asistencia para que el Colo Ramírez empate el partido.

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Gómez Mattar, quien además es convocado habitualmente para las diferentes selecciones nacionales, tanto la sub-17 hace un tiempo y actualmente en la sub-20 que dirige Diego Placente es pretendido por Atalanta, que está séptimo en el Calcio.

Confirmado hora y día para enfrentar a Vélez

Como adelantó Ovación, el último encuentro de la Liga Profesional ante Vélez por la novena fecha en el José Amalfitani será finalmente el lunes, a las 19,15. El Fortín, en la previa, enfrentará el jueves a Gimnasia y Tiro de Salta por 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Ciudad de Caseros.

El plantel volvió a los entrenamientos

Después del empate ante Instituto y de tomar descanso el lunes, el plantel de Newell's volvió a los entrenamientos este martes por la mañana, en el complejo Bella Vista y a puertas cerradas.

El cuerpo técnico, encabezado por Frank Kudelka, deberá definir quién será el reemplazante de Oscar Salomón (se analizará si continúa Noguera o aparece Goitea como posibilidad) y la chance de que Juan Ignacio Ramirez vuelva a tener una posibilidad entre los titulares.

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