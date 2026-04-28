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El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Francisco Solé, volante de Universidad Central, habló de todo: el fútbol venezolano, los partidos jugados y la ilusión de enfrentar a Ángel Di María

Gonzalo Ruiz Jujich

Por Gonzalo Ruiz Jujich

28 de abril 2026 · 06:10hs
El grito de gol de Francisco Solé ante Libertad

El grito de gol de Francisco Solé ante Libertad, el jugador que estuvo en el ascenso y jugará contra Central

En su segunda Copa Libertadores, Universidad Central de Venezuela busca continuar con el crecimiento que atraviesa en los últimos años. Este martes recibirá en Caracas a Central para encaminarse en el Grupo H.

Con una victoria de local ante Libertad y una caída en su visita a Independiente Del Valle, ambos con un resultado de 3-1, UCV se ubica en la 3º posición de una zona que comenzó reñida, con el equipo argentino y el ecuatoriano liderando con 4 puntos.

Uno de los referentes del club venezolano es Francisco Solé, mediocampista argentino que llegó en enero de 2024. “Se terminó el año en Almagro (diciembre de 2023) y el 'Bocha' Batista (entrenador de la selección vinotinto entre 2023 y 2025), del cual soy muy allegado, me llamó por una posibilidad en un club de Venezuela”, fue el prólogo a la charla con Ovación.

"Agaché la cabeza y no sabía a lo que venía"

"En su momento me dijo que estaba en crecimiento, que era un club que iba a hacer las cosas bien y que estaba armando un plantel competitivo. Tenía ganas de salir de la B Nacional que es jodida, es medio como una carnicería, y también por los sueldos. Entonces, para hacer una experiencia en el exterior, decidí decir que sí, agaché la cabeza y no sabía a lo que venía”, agregó el bonaerense de 28 años.

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Desde su arribo, el “Tricolor” experimentó los años más exitosos de su historia, con la obtención de tres títulos locales en 2025.

Surgido de las inferiores de Argentinos Juniors y con pasos por el ascenso en Brown de Adrogué, Sportivo Italiano, Flandria y Defensores de Belgrano, Solé comparó la preparación en Venezuela con su experiencia en la Argentina: “En lo físico están un poco más atrasados. Durante estas pretemporadas sinceramente me sorprendió que no te exigen al máximo. En Argentina eran más exigentes, no me podía mover después de los entrenamientos. No sé como será en los demás clubes acá pero sí, en cuanto a lo físico, están un poco más atrasados y después eso se ve reflejado en el ritmo de juego”.

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"Tenés un poco más de libertad"

El encuentro de este martes se disputará en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, el cual tiene una capacidad para 25.000 espectadores. En este sentido, el futbolista de UCV destacó cómo influirá jugar en un estadio de tal magnitud: “Acá los terrenos de juego son grandes. Y te ayuda a jugar, a tener más espacio en comparación de Argentina. Jugás en la cancha de Almagro, que es chica y por ahí el terreno no está en perfectas condiciones, y encima el argentino mismo te mete, te choca, es más difícil. Acá tenés más espacios, el venezolano te deja jugar más y tenés un poco más de libertad durante el partido”.

Respecto al desempeño de UCV en estos dos primeros partidos de Copa, remarcó una clara diferencia entre uno y otro: “Con Independiente Del Valle la pasamos mal. Fue muy jodida la altura. Encima que ellos vienen hace varios años bien en la Libertadores. De los últimos 38 partidos de local, perdieron sólo dos. De local son fuertes y lo sufrí porque corrimos para todos lados, ellos tuvieron muchas ocasiones de gol. Pero con Libertad nos salió bastante bien, ganamos y en lo personal me fue muy bien”.

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Ahí Solé tuvo una destacada actuación. Tal es así que, además de convertir de penal el gol definitorio, fue elegido para integrar el “once ideal” de la primera fecha de la Libertadores.

Además, relató el estilo de juego que intentan proponer y una dificultad que vienen atravesando en la presente temporada: “Nosotros somos el típico 4-4-2, bien parado, bien ordenado. La verdad que este año nos está costando mantener la valla invicta. Tuvimos 20 goles en contra en 13 fechas por el torneo local, o sea, bastante. Somos el equipo más goleador, pero uno de los más goleados. Por ahí empezamos ganando y remontamos, o al revés, vamos ganando y nos empatan”.

De hecho, este sábado UCV perdió 3-0 en su visita a Portuguesa, donde el técnico Daniel Sasso decidió guardar a la mayoría de los titulares. Con este resultado, el Tricolor quedó tercero en la tabla local, a 7 puntos del líder Deportivo La Guaira.

"Central está un escalón más arriba"

Frente al nuevo desafío contra el Canalla, el mediocampista comentó las referencias que les compartió a sus compañeros: “Yo les digo que, hoy en día, Central está un escalón más arriba seguramente que la mayoría de los equipos del fútbol argentino. Les dije «marquemos a Di María, marquemos a Campaz, marquemos a Veliz, marquemos a todos los de arriba. Hagámosle un partido incómodo, si los tenemos que hacer enojar, los hacemos enojar, si los tenemos que picantear, los picanteamos». Porque a la mínima que pestañeas y los dejás jugar, se hace muy cuesta arriba”.

Ante la chance de enfrentar a Ángel Di María, Solé se mostró entusiasmado por lo que será compartir cancha con el campeón del mundo: “Tuve la posibilidad de estar en la selección argentina Sub-20, jugamos muchas veces de sparring contra la mayor y en su momento estaba Fideo. Técnicamente es de los jugadores más rápidos que vi en mi vida. Va a ser una alegría enorme, siempre soñé con jugar al fútbol y enfrentar a este tipo de jugadores sinceramente es un orgullo, va a ser un día inolvidable”.

Con este inicio prometedor, el referente del club caraqueño sintetizó su objetivo dentro de la Copa Libertadores: “Nos propusimos clasificar. Nos podría haber tocado un grupo más difícil, porque te podría haber tocado un brasilero. Pero bueno, todos los partidos son difíciles porque por algo todos llegaron hasta acá. Queremos hacer historia. En Venezuela hubo pocos equipos que lograron superar la fase de grupos. Buscamos pasar a la siguiente instancia, así que iremos paso a paso, soñar no cuesta nada”.

El sueño de jugar en Argentina

Para finalizar, el destacado jugador habló sobre su deseo personal de volver al fútbol argentino en un futuro: “Si vos me preguntás, hoy con un bebé, me gustaría volver porque estamos solos con mi pareja acá, y es más complicado con un hijo recién nacido. Siempre tuve el sueño de jugar en primera división del fútbol argentino, soy de las inferiores de Argentinos, quedé libre y empecé a jugar en el ascenso, y es una espina que me quedó. Me gustaría ir a un club que me dé la oportunidad para demostrarme a mí mismo de que puedo jugar en primera división y de cumplir ese sueño. Obviamente me decís de jugar en el exterior y te digo que me encantaría pero cuando sos padre también va cambiando todo. Este año me quedé para jugar la Copa, porque yo tenía ofertas de la B Nacional pero quería cumplir mi sueño de jugar una Libertadores, de poder seguir mostrándome internacionalmente”.

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