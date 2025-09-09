La Capital | Policiales | crimen

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Axel L. fue imputado por el homicidio de Gustavo Villalba Sosa, asesinado una semana antes del ataque contra la primaria José Ortolani

9 de septiembre 2025 · 09:34hs
El crimen ocurrió el 31 de mayo de 2023 en Cullen al 1500 bis.

Foto: ARCHIVO.

El crimen ocurrió el 31 de mayo de 2023 en Cullen al 1500 bis.

Hace poco más de dos años, la Fiscalía Regional de Rosario comenzó a investigar el crimen de un albañil en Empalme Graneros, escenario donde otras dos personas fueron acribilladas al azar. La Justicia provincial ordenó este lunes la prisión preventiva del primer imputado, que ya estaba en la cárcel por la balacera en una escuela cercana.

Axel L. se encuenta alojado en el complejo penitenciario de Coronda desde mediados de 2023, cuando la policía lo arrestó a raíz del ataque en el que un niño de 6 años resultó herido. Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el mismo motociclista fue el coautor del asesinato de Gustavo Villalba Sosa y del intento de homicidio de dos jóvenes, un episodio ocurrido una semana antes de la denuncia en la primaria ubicada en Génova y Cullen.

A la hora de reconstruir cómo mataron al muchacho de 23 años, el fiscal Patricio Saldutti planteó una hipótesis que tiene distintos elementos en común con el ataque contra la Escuela 1318 José Ortolani. Así como se repitió el escenario, también fue coincidente la maniobra de los delincuentes para cometer estos delitos en una época en la que la violencia armada alcanzó niveles alarmantes en el noroeste rosarino.

Un crimen con una víctima aleatoria

Gustavo Ramón Villalba Sosa falleció el 31 de mayo de 2023 en el Hospital Alberdi por lesiones en el cuello, la espalda y el abdomen. Un hombre aún no identificado le disparó esa tarde en Cullen al 1500 bis mientras viajaba como acompañante en una motocicleta Honda CBX 250 Twister.

El albañil de nacionalidad paraguaya había salido a hacer unos mandados en el barrio a bordo de otro rodado, una Guerrero Tundra negra. El tirador abrió fuego con un arma calibre 9 milímetros cuando se lo cruzó de manera imprevista. Así terminó con la vida de un muchacho que tenía una esposa y una beba de siete meses. De acuerdo a la evidencia presentada por el MPA, Axel Gabriel L. era el conductor del primer vehículo.

>> Leer más: "La Mafilia", un sello para cometer crímenes y balaceras en nombre del Gordo Vilches

El asesinato fue el epílogo de un raid criminal de 300 metros que concluyó con otras dos personas heridas. Antes del ataque a Villalba Sosa, el delincuente armado disparó contra un grupo de personas en Cullen al 1200 bis y siguió su marcha hacia el norte con la ayuda de su cómplice. Karen C. (28) recibió dos balazos en las piernas y otro proyectil rozó el pecho de una chica de 15 años que estaba con ella.

Saldutti concluyó que ninguna de las víctimas tenía relación con los agresores y que las atacaron al azar en Empalme Graneros. Algo similar ocurrió días más tarde en la misma zona, pero el motociclista no pudo repetir la huida y lo apresaron en Valle Hermoso al 1800.

El fiscal imputó al recluso como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y otros dos hechos en grado de tentativa. La jueza Lorena Aronne aceptó la calificación legal propuesta y dictó la prisión preventiva por el plazo de ley para el recluso.

Disparos en una escuela de Empalme Graneros

La secuencia de tiros se repitió el martes 6 de junio de 2023 en el horario de salida los alumnos de la escuela de Génova al 6300. Poco antes de las 17.30, Axel L. reapareció con el mismo vehículo y su acompañante disparó al menos seis veces. Un nene recibió un balazo en la pierna y fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte.

En ese momento, la primaria y el Jardín de Infantes 296, ubicado en calle Cullen, ya contaban con custodia fija de la Policía de Santa Fe. Los agentes del Comando Radioeléctrico reaccionaron ante el ruido de las detonaciones y comenzaron a perseguir a los delincuentes desde que doblaron hacia Juan B. Justo.

Los agresores abandonaron la moto en inmediaciones de Parque Field, a más de 30 cuadras de la escuela. Un grupo de agentes los cruzó en Los Cocos y República de Irak, de modo que decidieron separarse y escapar a pie en direcciones diferentes.

Una persecución y un teléfono roto

El tirador se fue hacia el norte y se metió en un pasillo de la zona. Después entró a una casa y subió al techo para descartar una pistola calibre 9 milímetros. Así logró evadir a las fuerzas de seguridad y desde entonces no fue identificado.

Mientras tanto, el conductor del vehículo se fue corriendo por República de Irak y buscó refugio en otra vivienda cercana sin permiso de sus ocupantes. Antes de que lo arrestaran dentro del domicilio rompió su teléfono celular.

Además de la balacera, el motociclista fue imputado por la portación ilegal y el encubrimiento del robo de una pistola Bersa calibre 9 milímetros, denunciado el 13 de mayo de 2023 como arma reglamentaria de la Policía de Santa Fe. La Honda CBX 250 Twister también había sido sustraída el 22 de mayo de 2022 y no tenía ningún tipo de documentación. Por entonces, la zona ya había sido escenario de otros ataques mafiosos como el que sufrió la comisaría 20ª, donde los investigadores encontraron un mensaje intimidatorio sobre supuestos apremios a los presos de alto perfil en las cárceles provinciales.

Noticias relacionadas
El presunto autor del crimen derrapó con el rodado el último fin de semana.

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

La hermana de Juan Carlos Visgarra lo acusó de un abuso, lo mató y fue detenida en su casa en 2022

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

La víctima estuvo en el banquillo de acusados en 2017 por el crimen del Pájaro Cantero.

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Los casos de violencia de género dieron lugar a multitudinarias marchas en reclamo de mayor atención por parte de la Justicia y de otros organismos estatales.. 

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Lo último

La Sinfónica de Rosario dará un concierto didáctico gratuito para toda la familia

La Sinfónica de Rosario dará un concierto didáctico gratuito para toda la familia

Dólar: cómo abrió la cotización este martes, tras la subida por las elecciones bonaerenses

Dólar: cómo abrió la cotización este martes, tras la subida por las elecciones bonaerenses

Una obra multidisciplinaria inspirada en la obra de Julio Cortázar llega a la Alianza Francesa

Una obra multidisciplinaria inspirada en la obra de Julio Cortázar llega a la Alianza Francesa

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Colgaron una veintena de carteles que exponen el escándalo que salpica a la Presidencia con los supuestos sobornos. "Colecta anual de Kárinas", es el texto que se repite.

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario
Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario
La Ciudad

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo film de Netflix

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Ovación
Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur
Ovación

Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

Este martes empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Este martes empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Policiales
Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

La Ciudad
Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado
LA CIUDAD

Quiso estacionar su camioneta, perdió el control y chocó contra un supermercado

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa
Policiales

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde $500 mil y una casa

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser
La Ciudad

Juegos Jadar: inauguración con desfile de delegaciones y un show de láser

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein
Información General

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo
Zoom

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía
La Ciudad

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo
La Ciudad

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Zoom

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, sostuvo Esteban Paulón
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", sostuvo Esteban Paulón

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
POLICIALES

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911