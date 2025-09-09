Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Axel L. fue imputado por el homicidio de Gustavo Villalba Sosa, asesinado una semana antes del ataque contra la primaria José Ortolani

Hace poco más de dos años, la Fiscalía Regional de Rosario comenzó a investigar el crimen de un albañil en Empalme Graneros , escenario donde otras dos personas fueron acribilladas al azar. La Justicia provincial ordenó este lunes la prisión preventiva del primer imputado , que ya estaba en la cárcel por la balacera en una escuela cercana .

Axel L. se encuenta alojado en el complejo penitenciario de Coronda desde mediados de 2023, cuando la policía lo arrestó a raíz del ataque en el que un niño de 6 años resultó herido . Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el mismo motociclista fue el coautor del asesinato de Gustavo Villalba Sosa y del intento de homicidio de dos jóvenes, un episodio ocurrido una semana antes de la denuncia en la primaria ubicada en Génova y Cullen.

A la hora de reconstruir cómo mataron al muchacho de 23 años, el fiscal Patricio Saldutti planteó una hipótesis que tiene distintos elementos en común con el ataque contra la Escuela 1318 José Ortolani . Así como se repitió el escenario, también fue coincidente la maniobra de los delincuentes para cometer estos delitos en una época en la que la violencia armada alcanzó niveles alarmantes en el noroeste rosarino.

Gustavo Ramón Villalba Sosa falleció el 31 de mayo de 2023 en el Hospital Alberdi por lesiones en el cuello, la espalda y el abdomen. Un hombre aún no identificado le disparó esa tarde en Cullen al 1500 bis mientras viajaba como acompañante en una motocicleta Honda CBX 250 Twister.

El albañil de nacionalidad paraguaya había salido a hacer unos mandados en el barrio a bordo de otro rodado, una Guerrero Tundra negra. El tirador abrió fuego con un arma calibre 9 milímetros cuando se lo cruzó de manera imprevista. Así terminó con la vida de un muchacho que tenía una esposa y una beba de siete meses. De acuerdo a la evidencia presentada por el MPA, Axel Gabriel L. era el conductor del primer vehículo.

El asesinato fue el epílogo de un raid criminal de 300 metros que concluyó con otras dos personas heridas. Antes del ataque a Villalba Sosa, el delincuente armado disparó contra un grupo de personas en Cullen al 1200 bis y siguió su marcha hacia el norte con la ayuda de su cómplice. Karen C. (28) recibió dos balazos en las piernas y otro proyectil rozó el pecho de una chica de 15 años que estaba con ella.

Saldutti concluyó que ninguna de las víctimas tenía relación con los agresores y que las atacaron al azar en Empalme Graneros. Algo similar ocurrió días más tarde en la misma zona, pero el motociclista no pudo repetir la huida y lo apresaron en Valle Hermoso al 1800.

El fiscal imputó al recluso como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y otros dos hechos en grado de tentativa. La jueza Lorena Aronne aceptó la calificación legal propuesta y dictó la prisión preventiva por el plazo de ley para el recluso.

Disparos en una escuela de Empalme Graneros

La secuencia de tiros se repitió el martes 6 de junio de 2023 en el horario de salida los alumnos de la escuela de Génova al 6300. Poco antes de las 17.30, Axel L. reapareció con el mismo vehículo y su acompañante disparó al menos seis veces. Un nene recibió un balazo en la pierna y fue internado en el Hospital de Niños Zona Norte.

En ese momento, la primaria y el Jardín de Infantes 296, ubicado en calle Cullen, ya contaban con custodia fija de la Policía de Santa Fe. Los agentes del Comando Radioeléctrico reaccionaron ante el ruido de las detonaciones y comenzaron a perseguir a los delincuentes desde que doblaron hacia Juan B. Justo.

Los agresores abandonaron la moto en inmediaciones de Parque Field, a más de 30 cuadras de la escuela. Un grupo de agentes los cruzó en Los Cocos y República de Irak, de modo que decidieron separarse y escapar a pie en direcciones diferentes.

Una persecución y un teléfono roto

El tirador se fue hacia el norte y se metió en un pasillo de la zona. Después entró a una casa y subió al techo para descartar una pistola calibre 9 milímetros. Así logró evadir a las fuerzas de seguridad y desde entonces no fue identificado.

Mientras tanto, el conductor del vehículo se fue corriendo por República de Irak y buscó refugio en otra vivienda cercana sin permiso de sus ocupantes. Antes de que lo arrestaran dentro del domicilio rompió su teléfono celular.

Además de la balacera, el motociclista fue imputado por la portación ilegal y el encubrimiento del robo de una pistola Bersa calibre 9 milímetros, denunciado el 13 de mayo de 2023 como arma reglamentaria de la Policía de Santa Fe. La Honda CBX 250 Twister también había sido sustraída el 22 de mayo de 2022 y no tenía ningún tipo de documentación. Por entonces, la zona ya había sido escenario de otros ataques mafiosos como el que sufrió la comisaría 20ª, donde los investigadores encontraron un mensaje intimidatorio sobre supuestos apremios a los presos de alto perfil en las cárceles provinciales.