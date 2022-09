Ataque a los Tribunales Federales: "Rosario está en una crisis de inseguridad extrema"

El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, afirmó que el ataque contra el edificio donde funcionan los Tribunales Federales sobre bulevar Oroño al 900 “fue perpetrado a las 3.20 de la mañana por una persona que llegó y se fue caminando” , y en ese sentido remarcó que Rosario “está en una crisis de inseguridad extrema" . Enfatizó: "Si no abordamos ahora este tema de forma distinta, mañana será peor” .

En declaraciones a LT8, el integrante de la Cámara de Apelaciones señaló: “De lo que surge de la filmación de la cámara que abarca el frente del Tribunal, a las 3.20 de la mañana llegó una persona caminando, se acercó a la garita, efectuó un disparo y se volvió a retirar caminando. El agresor llegó y se fue caminando. Después, si ese hombre tenía a alguien de apoyo con un auto o una moto, eso no surge de las imágenes. Todo lo está investigando el fiscal federal Javier Arzubi Calvo”.

Al ser consultado sobre un probable motivo del ataque o si hay alguna conjetura de si tuvo que ver con alguna causa judicial en trámite, el funcionario dijo: “Hay varias causas sensibles en estos tribunales, pero no podría identificar esto con alguna en particular. No tuvimos amenazas, y el motivo surgirá después de la investigación”.

“Está claro que esto fue en el marco de las otras balaceras sobre distintos edificios públicos, en áreas provinciales, el Concejo, el Distrito Sur, la Municipalidad, etc. Estamos en una crisis de inseguridad extrema. Si no abordamos este tema de forma distinta y rompemos esta inercia, sobre cómo se plantea el Estado sobre la criminalidad compleja, entraremos en instancias peores. Ayer fue otro edificio, hoy fue el Tribunal Federal y mañana será peor”, afirmó.

Pineda consideró que lo ocurrido esta madrugada "tiene que llevar a la reflexión, no sólo a los gobiernos de turno, sino a todos actores institucionales de los poderes Judicial y Legislativo, del oficialismo y de la oposición. Si no trabajamos entre todos en forma coordinada frente al crimen organizado, sin dudas estas bandas se van a constituir como actores sociales y vamos a perder todos".