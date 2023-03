Asesinaron a balazos en su camioneta al dueño de una reconocida panchería

“Todo fue muy conmocionante. Una vecina mía no se animaba a ir a tirar la basura al volquete por la hora y yo le dije «pero andá, no ves que está Wilson en la chata, andá tranquila»”, contó una mujer de la cuadra. Así, mientras la vecina caminaba por Vera Mujica hacia el contenedor de basura, pasó el auto gris y a Perdomo Silveira lo ejecutaron. “Cuando la mujer levantó la cabeza a Wilson ya lo habían acribillado, no sabés como quedó, pobrecita”, comentó la vecina de la cuadra.