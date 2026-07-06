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Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

El plantel de Central volvió a los trabajos con la mente puesta en los amistosos que tendrá en Arroyo Seco. El pase de Giménez continúa sin definirse

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de julio 2026 · 22:38hs
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Central. Sebastián Zaracho en acción. Fue uno de los primeros movimientos de pases en Argentina.

Central. Sebastián Zaracho en acción. Fue uno de los primeros movimientos de pases en Argentina.

Central comenzó la segunda etapa de la pretemporada de cara al segundo semestre del año, luego de completar el primer microciclo de trabajos físicos en el predio de Arroyo Seco. En ese contexto, además el equipo de Jorge Almirón se prepara para disputar tres amistosos de local en 7 días: este miércoles ante la reserva de Colón, el sábado ante San Lorenzo y el miércoles 15 enfrentando a Unión de Santa Fe.

Ante Belgrano, en 16 días

El regreso a la competencia será dentro de 16 días y el Canalla continúa con la puesta a punto para llegar de la mejor manera al partido debut ante Belgrano, último campeón de la Liga Profesional. El comienzo del Clausura está programado para el jueves 23 de julio a las 19.30 en barrio Alberdi

>>Leer más: Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Durante la semana pasada, el plantel realizó once entrenamientos, con cuatro jornadas de doble turno, además de evaluaciones físicas, médicas y nutricionales. Referido a eso, el club presentó el cuerpo médico, encabezado como siempre por Hernán Giuria, y secundado por los doctores Nicolás Rebagliati y Gonzalo Antoniz

El foco estuvo en lo físico

En esta primera fase, el cuerpo técnico puso el foco en el acondicionamiento físico, combinando tareas de integración táctica por la mañana con ejercicios de mayor exigencia por la tarde. Como parte de la planificación, el plantel permaneció concentrado durante toda la semana en Arroyo Seco. El único refuerzo hasta ahora es el zaguero central zurdo paraguayo Sebastián Zaracho, que llegó desde Guaraní.

El pase de Giménez continúa sin definirse

Con respecto a la salida de Enzo Giménez al fútbol mexicano, desde el país del norte dan por cerrado que el paraguayo se va al Querétaro pero la dirigencia del Canalla todavía no oficializó la desvinculación del jugador, que liberaría un cupo de extranjero.

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