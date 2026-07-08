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Derribaron el búnker de venta de drogas número 77 en Rosario

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en Moreno 3926. Los vecinos denunciaron ese búnker desde hace al menos dos años.

8 de julio 2026 · 18:16hs
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Los obreros derribaron el búnker a primera hora de la mañana 

Los obreros derribaron el búnker a primera hora de la mañana 

El miércoles a las 8 de la mañana cuatro obreros munidos de maza y picos derribaron un búnker en la zona de Villa Moreno. La vivienda estaba en Moreno 3926 y es el búnker número 77 volteado en Rosario. En el mismo sentido en la provincia ya se derribaron 132 búnkeres similares.

Durante el operativo el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, sostuvo que la decisión de disponer “el cese del estado antijurídico y el derribo” del inmueble permite poner fin a situaciones que afectan de manera directa a los vecinos. En este sentido aseguró que en el lugar "se registraban episodios de violencia, un incendio y reiterados conflictos que alteraban la convivencia en el barrio".

"Se nota una disminución de la violencia, que es el objetivo final que establece la Ley de Microtráfico", aseguró. Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el procedimiento forma parte de una investigación focalizada sobre los barrios Villa Moreno y Villa Centeno, sectores que históricamente registraban altos índices de violencia y una fuerte incidencia de la venta de estupefacientes.

Leer más. Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

"No era una vivienda"

El fiscal precisó que el inmueble no era utilizado como vivienda, sino exclusivamente como punto de comercialización de drogas. Además, remarcó que el derribo constituye una herramienta fundamental para evitar que estos lugares vuelvan a ser ocupados. “Las detenciones forman parte de la investigación, pero si no se produce el derribo del lugar, cíclicamente volverá a abrirse con nuevas personas que pueden ser reemplazables”, señaló.

Finalmente, Cabrera explicó que estos inmuebles suelen convertirse en focos de disputa entre organizaciones criminales cuando quedan abandonados, lo que deriva en nuevos episodios de violencia. “Lo que buscamos es derribar el punto, que también es el punto de conflicto”, concluyó.∏

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