Apuñaló al tío de su novia tras acusarlo de haber abusado de la joven

"Vos la violaste, vos la violaste". Los gritos de un muchacho alteraron la tranquilidad de la mañana del jueves en Montevideo al 4300, en el barrio La República. Mientras gritaba, el joven arremetía contra un profesor de música recientemente mudado al barrio al que acusaba de haber abusado de su novia, que es sobrina del docente. "Esto fue como a las 8.30 de la mañana. El pibe lo cruzó (al profesor) en la esquina de Montevideo y Valparaíso y lo cagó a piñas. El profesor se soltó y corrió hasta la guardia del Hospital Carrasco (Zeballos al 4100). Pero el pibe salió tras él, lo alcanzó en la esquina del hospital y le pegó diez puñaladas", comentó un vecino de la zona.

La víctima del ataque, de 36 años, fue internado en el Hospital de Emergencias bajo custodia policial mientras el caso es investigado por las fiscales Marisol Fabbro (de la Unidad de Homicidios Dolosos por las lesiones graves) y Carla Cerliani (de la Unidad de Delitos Sexuales por la denuncia de abuso). Al respecto, fuentes judiciales confiaron que hasta ayer no existían en los registros judiciales denuncias por parte de la joven contra su tío, el profesor atacado.

Los vecinos de Montevideo entre Lima y Valparaíso no podían salir del asombro ayer mientras comentaban lo ocurrido el jueves a la mañana. Según confiaron los vecinos, tres o cuatro meses atrás a la cuadra llegaron a residir dos hermanos y una sobrina de ellos, una chica de 23 años. Desde entonces, uno de los hermanos ofrecía sus servicios como profesor de música. "Son vecinos nuevos en el barrio. Hace tres o cuatro meses que están. Viven en la casa donde antes residía una anciana que ahora trasladaron a un geriátrico. Ésta es una cuadra de vecinos viejos y como ellos son nuevos no sabemos mucho más de lo que dicen los portales de noticias", explicó una doña de ese sector de La República.

Gritos y corridas

Según se pudo reconstruir, el jueves alrededor de las 8.30 el profesor de música Claudio Fabián C., de 36 años, fue interceptado por el novio de su sobrina, un joven de 24 años, a pocos metros del cruce de Montevideo y Valparaíso. Allí, frente a una granjita, el menor de los hombres tomó a golpes de puño al tío de su novia. "Escuchamos gritos y cuando nos asomamos a la vereda no vimos nada. Después vimos el móvil policial en la vereda y no entendimos mucho más hasta que hoy pudimos leer en los portales de noticias", explicó un residente de la cuadra.

"Escuchamos gritos y lo primero que pensamos es que estaban robando el quiosco (de Montevideo y Valparaíso). Pero después escuchamos que uno acusaba al otro de «violador». El hombre que era golpeado logró zafar y corrió", indicó otro vecino.

"Una vez que se soltó del pibe que le pegaba, el otro corrió hacia el hospital Carrasco. Y el que lo cagó a piñas lo persiguió. Y en la esquina del hospital lo alcanzó y le pegó diez puñaladas con una púa o algo así", relató otro vecino.

Oficialmente, fuentes de la investigación indicaron que "el jueves a la mañana ingresó al Hospital de Emergencias un hombre de 36 años proveniente del Hospital Carrasco, a quien se le diagnosticaron múltiples heridas de arma blanca en el tórax. El mismo, consciente, pudo manifestar que es profesor de música y que el autor del hecho sería uno de sus alumnos, quien mantiene una relación amorosa con su sobrina". A ésto se sumó el relato de un testigo que dijo haber escuchado la acusación de violación mientras uno de los hombres apuñalaba al otro.

Dos pesquisas

Desde el área de prensa de la Fiscalía Regional, en tanto, se indicó que tras el ingreso de Claudio C. al Heca, desde el centro asistencial se realizó una consulta al fiscal de Flagrancia en turno quien derivó el caso a la Unidad de Homicidios Dolosos. Desde allí la fiscal Marisol Fabbro ordenó entonces que se tomaran declaraciones de las cuales se desprendieron que "el herido habría abusado sexualmente de su sobrina (de 23 años), hecho que habría ocurrido hace un tiempo. La joven le contó ese hecho a su novio y éste increpó a Claudio C., produciéndose una pelea" en la que resultó herido el profesor de música y acusado como abusador de la joven.

A partir de la declaración de la mujer se le dio participación a la fiscal Carla Cerliani, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, quien ordenó la custodia policial del profesor y tío de la muchacha en el hospital hasta que se le informe si su estado de salud permitía que el mismo sea imputado en una audiencia.

Asimismo se indicó que de las dos investigaciones la que tiene prioridad es la del abuso sexual, "ya que las pruebas a recolectar para comprobar el delito son más complejas", se indicó desde Fiscalía donde la joven víctima del abuso ya prestó declaración sobre lo ocurrido.

Con respecto al novio de la muchacha y agresor de Claudio C., la fiscal Fabbro quedó a la espera de los informes médicos y el estado de salud del profesor para evaluar qué delito corresponde imputarle. Así, lo ocurrido el jueves a la mañana en Montevideo al 4300 será ventilado en dos investigaciones paralelas: la fiscal Fabbro está a cargo de la agresión de arma blanca al detenido y Cerliani de la denuncia de abuso hacia el detenido por parte de su sobrina.