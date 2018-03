El Servicio Penitenciario provincial apeló la decisión del juez Carlos Leiva de hacer lugar a un pedido de hábeas corpus para que Enrique Adrián "Cable" Solís fuera trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Nº 3 de Rosario. "Entendemos que el Poder Judicial está arrogando facultades típicas del Poder Ejecutivo", sostuvo la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, quien destacó que no fueron notificados de la audiencia por lo que no pudieron sentar su postura al respecto.

"Cable" tiene 34 años y está preso desde la madrugada del martes pasado, cuando la Policía Federal _que lo había buscado sin éxito en una veintena de allanamientos durante los días anteriores_ lo detuvo caminando por la calle en la zona de sur.

El miércoles fue sometido a una audiencia imputativa en la cual el fiscal Adrián Spelta lo acusó de matar a los hermanos Jonatan y Ulises Funes e intentar asesinar al papá de los dos muchachos. El juez Carlos Leiva hizo lugar a la imputación y le fijó la prisión preventiva. En ese marco el Servicio Penitenciario resolvió que el imputado cumpliera esa cautelar en la cárcel de Piñero.

Pero Romina Bedetti, defensora de "Cable", sostuvo que en ese lugar la vida de su pupilo corría riesgo, puesto que Alan y Lautaro Funes (hermanos de Jonatan y Ulises) están detenidos en esa unidad penal, y por eso presentó un hábeas corpus para que fuera trasladado a la Unidad Nº 3, de Zeballos y Riccheri. Leiva hizo lugar a ese pedido y desde el Servicio Penitenciario llovieron la críticas.

"No fuimos consultados"

Para Lucía Masneri la resolución de Leiva es cuestionable por varios motivos y por eso la apelaron ayer. "No fuimos citados a la audiencia", destacó la funcionaria. "No fuimos consultados, no sabíamos que se realizaba la audiencia y por lo tanto en ninguna instancia fuimos escuchados".

"Entendemos que el Poder Judicial se está arrogando facultades típicas del Poder Ejecutivo y nos está impidiendo realizar nuestro trabajo, porque está cambiado la esfera de responsabilidades. Nosotros consideramos que es el Servicio Penitenciario (que depende del Ejecutivo) quien debe decidir dónde se alojan todos los internos", dijo Masneri.

La funcionaria destacó que las condiciones de seguridad de la Unidad Nº 3 son menores que las de otros centros de detención, como Piñero o Coronda. "Consideramos que Solís no debería estar ahí y estamos solicitando lo que entendemos que por ley es muy claro, y que es que nosotros resolvamos el alojamiento de los internos".