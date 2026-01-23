Agresión en un jardín maternal de Villa Constitución: imputaron a las seis docentes, pero quedaron en libertad

Las mujeres están acusadas de maltrato infantil en distintos grados contra nueve menores de edad. La Justicia dispuso varias reglas de conducta

La Municipalidad de Villa Constitución clausuró el Jardín Maternal Manitos a la Obra el 13 de enero de 2026.

Los Tribunales Provinciales de Justicia de Villa Constitución fueron el escenario para la audiencia imputiva contra seis docentes , integrantes de un jardín maternal que fue clausurado a mediados de enero tras la viralización de un video donde se mostraban escenas de maltrato infantil .

La audiencia determinó que las seis personas detenidas, identificadas como P.D., M.F., M.C., V.M., L.R. y A.P., quedarán imputadas por lesiones leves dolosas, considerando que las múltiples acciones delictivas, aunque ocurran en el mismo contexto, son estudiadas por separado.

El juez de Primera Instancia Eugenio Romanini formalizó la audiencia y dio lugar a la acusación de la Fiscalía. De todas formas, dispuso que las seis docentes, tres corresponsables y tres auxiliares, queden en libertad , entendiendo que no entorpecen la causa .

En los próximos 90 días, las seis docentes deberán cumplir reglas de conductas , mientras tanto continúa la investigación. Cabe destacar que esta medida se puede renovar hasta que el juez lo disponga.

Entre el listado de reglas a cumplir, las imputadas deberán fijar domicilio, constituir una fianza real o personal, tienen prohibido salir del país, firmar cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial y la prohibición de contacto por cualquier medio con las víctimas y sus familias. Tampoco podrán acercarse a los damnificados en un rango de 200 metros.

La imputación

El fiscal Ramiro Martínez apuntó contra las seis docentes un total de nueve hechos, ocurridos entre abril y diciembre de 2025, en el interior de un establecimiento educativo de nivel inicial de la ciudad de Villa Constitución.

A cuatro de ellas, P.D. (docente y corresponsable) M.F. (docente y corresponsable) M.C. (docente y corresponsable) y V.M. (auxiliar docente), se le atribuyó que ejercieron violencia física y psicológica sobre los nueve menores causando daño físico y emocional a las víctimas.

“Los hechos sucedieron en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, siendo que este espacio debía garantizar la protección, contención y resguardo integral”, señalaron desde el fiscal.

Por su parte, L.R. y A.P. (auxiliares docentes) quedaron involucradas por presenciar los hechos y no advertir la situación, frenarla o denunciarla.

Los demás datos expuestos en la audiencia imputativa sobre los hechos se mantienen en reserva para salvaguardar la integridad de los menores.

Las disculpas de la directora del jardín maternal

Tras conocerse el hecho, la directora del jardín maternal Manitos a la Obra, clausurado por denuncias de maltrato infantil en Villa Constitución, difundió un video dirigido a las familias en el que pidió disculpas públicas, reconoció fallas graves en su rol y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

En el mensaje, que comenzó a circular en grupos de WhatsApp de padres y madres, Milagros Capella se identificó por su nombre y realizó un descargo directo y sin intermediarios. “Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, expresó. En otro tramo del video, afirmó: “Soy incompetente en mi trabajo”.