La Capital | Policiales | Villa Constitución

Agresión en un jardín maternal de Villa Constitución: imputaron a las seis docentes, pero quedaron en libertad

Las mujeres están acusadas de maltrato infantil en distintos grados contra nueve menores de edad. La Justicia dispuso varias reglas de conducta

23 de enero 2026 · 18:54hs
La Municipalidad de Villa Constitución clausuró el Jardín Maternal Manitos a la Obra el 13 de enero de 2026.

Foto: Facebook/Gustavo Rojas.

La Municipalidad de Villa Constitución clausuró el Jardín Maternal Manitos a la Obra el 13 de enero de 2026.

Los Tribunales Provinciales de Justicia de Villa Constitución fueron el escenario para la audiencia imputiva contra seis docentes, integrantes de un jardín maternal que fue clausurado a mediados de enero tras la viralización de un video donde se mostraban escenas de maltrato infantil.

La audiencia determinó que las seis personas detenidas, identificadas como P.D., M.F., M.C., V.M., L.R. y A.P., quedarán imputadas por lesiones leves dolosas, considerando que las múltiples acciones delictivas, aunque ocurran en el mismo contexto, son estudiadas por separado.

El juez de Primera Instancia Eugenio Romanini formalizó la audiencia y dio lugar a la acusación de la Fiscalía. De todas formas, dispuso que las seis docentes, tres corresponsables y tres auxiliares, queden en libertad, entendiendo que no entorpecen la causa.

Medidas adicionales

En los próximos 90 días, las seis docentes deberán cumplir reglas de conductas, mientras tanto continúa la investigación. Cabe destacar que esta medida se puede renovar hasta que el juez lo disponga.

Entre el listado de reglas a cumplir, las imputadas deberán fijar domicilio, constituir una fianza real o personal, tienen prohibido salir del país, firmar cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial y la prohibición de contacto por cualquier medio con las víctimas y sus familias. Tampoco podrán acercarse a los damnificados en un rango de 200 metros.

La imputación

El fiscal Ramiro Martínez apuntó contra las seis docentes un total de nueve hechos, ocurridos entre abril y diciembre de 2025, en el interior de un establecimiento educativo de nivel inicial de la ciudad de Villa Constitución.

A cuatro de ellas, P.D. (docente y corresponsable) M.F. (docente y corresponsable) M.C. (docente y corresponsable) y V.M. (auxiliar docente), se le atribuyó que ejercieron violencia física y psicológica sobre los nueve menores causando daño físico y emocional a las víctimas.

>> Leer más: La directora del jardín clausurado en Villa Constitución pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

“Los hechos sucedieron en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, siendo que este espacio debía garantizar la protección, contención y resguardo integral”, señalaron desde el fiscal.

Por su parte, L.R. y A.P. (auxiliares docentes) quedaron involucradas por presenciar los hechos y no advertir la situación, frenarla o denunciarla.

Los demás datos expuestos en la audiencia imputativa sobre los hechos se mantienen en reserva para salvaguardar la integridad de los menores.

Las disculpas de la directora del jardín maternal

Tras conocerse el hecho, la directora del jardín maternal Manitos a la Obra, clausurado por denuncias de maltrato infantil en Villa Constitución, difundió un video dirigido a las familias en el que pidió disculpas públicas, reconoció fallas graves en su rol y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

En el mensaje, que comenzó a circular en grupos de WhatsApp de padres y madres, Milagros Capella se identificó por su nombre y realizó un descargo directo y sin intermediarios. “Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, expresó. En otro tramo del video, afirmó: “Soy incompetente en mi trabajo”.

Noticias relacionadas
El hombre acusado de atacar con un machete a su pareja fue derivado a la seccional 32ª

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Lisandro Gómez, de 18 años, fue asesinado con una puñalada en el pecho en el barrio 7 de Septiembre. 

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La audiencia por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género se realizó en el Centro de Justicia Penal.

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

El búnker 105 derribado por la provincia se encontraba en la zona oeste de Rosario.

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Lo último

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y hermano de un histórico bar rosarino

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y "hermano" de un histórico bar rosarino

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el hoque contra Belgrano en el Gigante

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el hoque contra Belgrano en el Gigante

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

El historiador Miguel Carrillo Bascary detalló cómo era el expendio de combustible hace más de cincuenta años y contó por qué se prohibieron estas estructuras

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y hermano de un histórico bar rosarino
Información general

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y "hermano" de un histórico bar rosarino

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo
Salud

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Sueño cumplido: un finalista de La Voz Argentina firmó un contrato con Universal Music

Sueño cumplido: un finalista de "La Voz Argentina" firmó un contrato con Universal Music

Ovación
Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva
Ovación

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Gritó goles en Newells, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Gritó goles en Newell's, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Liga Argentina de Básquet: Provincial cayó ajustadamente en Gualeguaychú

Policiales
Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

La Ciudad
Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Se vienen días agobiantes en la ciudad: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo
La Ciudad

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe