El minuto de diferencia que pasó entre el trámite migratorio del mánager de boxeo Luis Paz y el juez instructor Juan Carlos Vienna en mayo de 2013, cuando ambos regresaron de presenciar una pelea de box en Estados Unidos, fue debatido ayer en el juicio a Los Monos con la declaración de una abogada de la Dirección Nacional de Migraciones. Se trata de Claudia Alejandra Chiquín, quien en 2014 remitió planillas donde constan las entradas y salidas del país de ambos a pedido del procurador de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre.

La cuestión de los viajes al exterior del juez Vienna en destinos coincidentes con el padre de Martín "Fantasma" Paz —cuyo crimen mafioso en septiembre de 2012 dio origen a la investigación contra la banda— fue denunciada por los abogados de los principales acusados. Los defensores sostienen que el magistrado, en razón de ese vínculo, fue arbitrario y parcial. Las planillas de migraciones comenzaron a circular por medios digitales desde marzo de 2014 y recién ante el pedido del procurador fueron constatadas de manera oficial.

Fue en el marco de un sumario administrativo contra el juez Vienna, que en enero pasado terminó sancionado con una pena de multa por unos 3.600 pesos a raíz de manifestaciones a un comisario implicado en la causa, aunque la Corte no encontró delito en su accionar. "No viajé con Luis Paz a ningún lado, esto es algo malicioso", había dicho el magistrado al conocerse las planillas. Entonces negó haberse cruzado con Paz en el estadio o en el box de migraciones.

La abogada Chiquín fue convocada al juicio por las defensas para exponer sobre los registros de migraciones de Vienna y Paz en la época en que se investigaba la causa por asociación ilícita. Es la encargada del departamento de atención de oficios jurídicos de Migraciones y fue quien remitió al procurador las planillas donde constan los viajes al exterior de ambos. Ayer las leyó en la sala a pedido del abogado Fausto Yrure.

Así, indicó que entre agosto de 2012 y mayo de 2014 el magistrado realizó cuatro viajes a Estados Unidos y uno a México. El viaje que más le interesa a las defensas fue el 30 de abril de 2013, cuando a poco de haber ordenado las primeras escuchas a la banda el juez partió a Estados Unidos para presenciar la pelea de Floyd Mayweather con Marcos Guerrero en Las Vegas. Regresó al país el 14 de mayo. A fines de ese mes, con el contenido de las escuchas en la mano, ordenó la mayoría de los allanamientos y detenciones en la causa.

Las planillas de migraciones arrojan que en esas mismas fechas exactas, con mismo destino, partió y regresó Luis Paz. Surge de los registros que ambos compartieron el mismo vuelo tanto a la ida —el AA996 de American Airlines— como a la vuelta, cuando aterrizaron en el AA997 de la misma compañía. Sin aludir a los matchs de boxeo, la abogada se limitó a leer los registros de Vienna, primero, y de Paz, después.

El trámite migratorio que realizaron ambos al volver de ese viaje difiere en sólo un minuto con quince segundos. Así figura en otro informe que envió la abogada ante un pedido del procurador. Barraguirre había pedido un detalle de los trámites realizados el 14 mayo de 2013 entre las 9.04 y las 9.06, es decir, el lapso en el cual entraron Vienna y Paz a la Argentina. De una nómina de unas cuarenta personas entre argentinos y extranjeros, el noveno en pasar por el box de migraciones es Luis Paz, que se registra a las 9.04.16. Laura Maida, entonces pareja de Vienna, ingresa a las 9.04.48. Dos segundos después entra la esposa de Paz. Y a las 9.05.31 lo hace el juez.

Datos filtrados

La representante de Migraciones no pudo explicar cuántos boxes estaban habilitados ese día en el aeropuerto. Sí precisó que el promedio de atención es de 45 segundos. Luego, ante preguntas del fiscal Gonzalo Fernández Bussy, indicó que en esos dos minutos se registraron 17 personas que bajaban del vuelo 997. Y que entre Paz y Vienna pasaron 32 personas. Asimismo, dijo que ningún ciudadano puede acceder a datos migratorios de no existir un requerimiento oficial, algo que no ocurrió en este caso.

La siguiente salida del país que registra Vienna es del 12 de diciembre de 2013 con destino a México. Regresa el 21 de diciembre en un vuelo de Aeroméxico. En este caso Vienna y Paz coinciden en el destino aunque no en las fechas. El mánager de box sale el 10 de diciembre y regresa el 20. Estos viajes remiten a la foto de la pelea en San Antonio, Texas, del 14 de diciembre de 2013, donde en una panorámica del estadio se ve a Vienna y Paz sentados con sus parejas a poca distancia en el match de Marcos Maidana con Adrien Broner.

Dos lecturasLa famosa foto de la web GigaPan.com donde se ve a Juan Carlos Vienna sentado al lado de Luis Paz en una pelea de diciembre de 2013 en Texas, volvió a ventilarse en el juicio. Dos expertos en criminalística de la Policía Federal que examinaron la foto dijero que "no es posible verificar la autenticidad" de la imagen final. En un segundo dijeron que "no se detectaron signos o indicios de adulteración".