Un hombre de 81 años que estaba internado en grave estado y que arrastraba una cardiopatía murió hoy por coronavirus y es la primera víctima fatal de Mendoza. Con este fallecimiento suman 14 en el país.

El hombre había llegado de un crucero y fue internado en el Hospital Español en grave estado. La confirmación que tenía coronavirus llegó hoy mismo, tras haber sido priorizado por las fuertes sospechas que había. De esa manera Mendoza suma el noveno caso de coronavirus y la primera muerte por causa de esa enfermedad.

Eduardo Muñoz tenía 81 años y había estado en un crucero. A Mendoza regresó el 17 de marzo y fue internado en grave estado el miércoles 25 con una insuficiencia respiratoria grave. Hoy falleció.

De acuerdo a lo que pudieron constatar medios de esa ciudad, mientras esta persona estuvo en el crucero hubo dos personas con síntomas de coronavirus y el viaje se suspendió.

A su regreso, el hombre no tenía síntomas, pero se autoaisló con su esposa. Durante varios días no tuvo fiebre, pero posteriormente comenzó a tener síntomas de la enfermedad y por eso fue internado. Hasta ese momento había tenido asistencia médica y no estuvo en contacto con más personas.

La mayoría de las personas enfermas evolucionaron favorablemente, salvo dos casos. Un hombre que está en terapia intensiva en el Hospital Central, cuyo caso derivó en una neumonía, y el hombre que falleció esta tarde. Su esposa quedó internada también por precaución.

El todo el país ya son 14 las personas que murieron por causa de la enfermedad que afecta a todo el mundo.