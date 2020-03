La Municipalidad y la UNR abren convocatoria a voluntarios

En el marco de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin precedentes por la que está atravesando el país, la pandemia del coronavirus ha develado _como en otros momentos críticos de la ciudad_ la importancia de lo colectivo para prestar apoyo a los más vulnerables y sobreponiendo incertidumbres para salir adelante. Ante esto, la Municipalidad lanzó a través de su página rosario.gob.ar la sección “Quiero ayudar”, con diversas estrategias para promover y acompañar el voluntariado de personas y empresas para colaborar en diversas necesidades que surgen.

“Queremos que se canalicen las actividades en la página web de la Municipalidad. Tenemos una enorme cantidad de mensajes que nos llega de gente que quieren ayudar y es por eso que tenemos este canal. En la página eligen de que quiero ayudar y ahí van a encontrar las opciones”, apuntó el intendente Pablo Javkin. “Por un lado, hay un espacio para donaciones, otro para voluntariado y también un lugar por si alguien quiere compartir su proyecto de acción e innovación. Por ejemplo, vimos personas que están haciendo máscaras en 3D y ofreciendo equipamiento. Si se anotan en esas opciones van a ser llamados a medida que sea necesario”, sostuvo.

“Junto al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y la directora municipal de Adultas y Adultos Mayores, Sonia Mansilla, tenemos un ítem muy especial que tiene que ver con ayudar a los grandes”, amplió el titular del Palacio de los Leones. “Hay mucha gente mayor que está sola, que tiene dificultad para comunicarse con sus hijos y por eso queremos armar una red. Vamos a pedir que quien quiera ayudar a los grandes que se anote como voluntario para armar una red geolocalizada. Y con la base de datos los convocaremos según la cercanía”, agregó.

Javkin detalló, además, que “los adultos van a ser primero contactados por la Municipalidad, no van a ser visitas personales, les vamos a dar teléfonos de contacto”. Y agregó: “Como Estado nos vamos a ocupar para ver cuál es el tipo de asistencia que se necesita. Pero para eso primero queremos que se inscriban para el voluntariado. A los adultos mayores hay que cuidarlos más, y eso es específicamente a lo que estamos convocando. Apelamos a lo mejor que tenemos en esta ciudad, que es su solidaridad”, finalizó.

Voluntariado para adultos mayores

Para acompañar a los adultos mayores, contener, compartir información precisa y fiable, ayudar con mandados y compras en tiendas de cercanía, acercarles rutinas de actividad física, entretenimientos, música, juegos, lecturas o simplemente un llamado telefónico, la inscripción de los voluntarios es a través de un formulario online y la comunicación de los seleccionados se efectuará vía correo electrónico.

Para poder inscribirse se tiene que ser mayor de 18 años y no estar incluido en los grupos de riesgo mencionados en el decreto 297/2020, no haber viajado al exterior en los últimos 14 días, no haber tenido contacto con personas que puedan verse afectadas por el Covid-19 y no haber presentado ningún síntoma asociado a la enfermedad en los últimos catorce días. Además, es importante que se cumplan las instrucciones sanitarias impartidas por el municipio. Cabe destacar que la participación de los voluntarios es gratuita. Y en caso de ser necesario, los equipos municipales brindarán capacitación y material de higiene sanitaria.

Donación de empresas e instituciones

En el marco de esta situación de emergencia se apela a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil a realizar donaciones de diversos productos como material de bioseguridad, alimentos no perecederos, de limpieza y elementos descartables.

También se solicita la colaboración para conseguir espacios físicos, galpones, vehículos, grupos electrógenos, etcétera, que puedan ponerse a disposición. A los interesados en donar dinero se les indicará el tipo de mercadería necesaria y cómo efectivizar la compra.

Voluntariados no sanitarios

Mediante la plataforma se convoca y se busca coordinar a los ciudadanos y ciudadanas que a través de su solidaridad pueden poner su granito de arena en la lucha contra el Covid-19. El voluntariado es participación, inclusión e integración de la sociedad y está listo para colaborar en este reto socio-sanitario al que nos enfrentamos.

En este caso, la participación puede ser en contención telefónica de adultos mayores, colaboración logística a adultos mayores (compras de medicamentos, farmacia, paseo de mascota, etcétera), aportando horas de trabajo en modo remoto, y colaboración logística en general, entre otras.

Se escuchan ideas

Desde que se declaró la pandemia han surgido de forma espontánea una infinidad de iniciativas de comercios locales, entidades, vecinas y vecinos. En Rosario hay grandes talentos y profesionales, destacados estudiantes y los emprendedores más audaces.

Por eso la Municipalidad propone que acerquen sus propuestas innovadoras, herramientas tecnológicas, apps y todo aquel proyecto que colabore en la contención de la pandemia del Covid-19, por ejemplo, plataformas tecnológicas, aplicaciones, piezas en impresiones 3D y respiradores, entre otros.