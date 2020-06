Control. El ministro no descartó el regreso a fases de la cuarentena.

Ayer por la tarde, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García mantuvo una extensa charla vía zoom con integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico (Radpc). Durante el encuentro, del que participó La Capital, el funcionario apeló a una expresión coloquial para dar cuenta de cuál es la situación actual del Covid-19 en la Argentina. "Estamos al final del primer tiempo, falta un buen tramo", dijo, comparando el escenario epidemiológico con el de un partido de fútbol.

Quizá González García haya recurrido a esta expresión a raíz de la pregunta de un periodista que justamente lo interrogó sobre la posibilidad de que se habiliten los entrenamientos y los campeonatos profesionales de fútbol, un tema que, señaló, ni siquiera está en la agenda de las prioridades en este momento.

"Tengo mucha pasión por ese deporte y entiendo perfectamente la necesidad de la gente y el aspecto económico pero de ninguna manera podemos pensar en que vuelva. Aún cuando la situación de la pandemia es distinta en el interior del país, el 85 por ciento de los jugadores están en Buenos Aires y no se pueden estar trasladando. No soy de la idea de ninguna apertura en esto aunque tenga muchas presiones", reflexionó.

Buena parte del diálogo con los integrantes de la Radpc giró en torno a la crítica situación que atraviesan por estos días el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que concentran la mayoría de los contagios y de los fallecimientos que el nuevo coronavirus está provocando en la Argentina. "Estamos preocupados, por su puesto. La situación es difícil", admitió al tiempo que reconoció que con su equipo y demás funcionarios evalúan exhaustivamente el crecimiento de los casos y que no descartan que pueda retrocederse en las fases, en esa zona.

"En las otras provincias la cosa está bien distinta. Hoy somos dos países", mencionó, respecto del Covid-19.

Apelando en varios momentos de la charla a la necesidad de profundizar la conciencia social y pidiendo que no se descuiden en ninguna provincia y en ningún momento la aplicación de las medidas de prevención, González García expresó: "¿Quién no quiere que en todos los lugares de la Argentina se vuelva a la normalidad? Pero si empiezan a debilitarse los cuidados y hay que volver, se vuelve. El gobierno toma decisiones en función de proteger al conjunto".

El funcionario nacional evaluó que la primera etapa de la cuarentena se hizo muy bien y deslizó que muchos "no valoran lo que no se ve". Fue crítico con quienes salieron a correr en forma masiva en Buenos Aires, algo que también ocurrió en otros puntos del país. "El primer día en el que salieron todos a correr fue como una estampida y no lo podía creer. Después pensé, bueno, será porque es la primera vez, pero resulta que el segundo día fue más o menos igual", contó, con preocupación.

También cuestionó las movilizaciones por motivos políticos partidarios porque concentran a cientos de personas sin distanciamiento y sin importar el contexto epidemiológico.

Después de admitir que "aún siendo optimista creo que lo peor no pasó", el ministro de Salud pidió a la población que "aguantemos un poco más".

González García valoró el comportamiento de algunas provincias cuando la pandemia puso un pie en la Argentina y dijo que tanto Santa Fe como Córdoba, por ejemplo, se organizaron muy bien, en forma rápida, y articularon el trabajo entre los sectores públicos y privados de la salud y con muy buenos resultados.

"Lo que se logró en algunas provincias fue extraordinario", enfatizó.

"Aunque cueste creerlo, donde parecía que era más fácil que esto funcionara, la coordinación en el sistema de salud no se dio de la mejor manera" (lo dijo en referencia a Capital Federal). "Debía haber insistido mucho más en un principio, ser más enfático. Tal vez debimos empezar a antes con esa organización", deslizó a modo de autocrítica.