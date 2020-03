"Es inevitable que haya más infectados porque el virus está circulando y nos estamos preparando para eso", sentenció sin rodeos el intendente de Casilda, Andrés Golosetti, en diálogo con La Capital tras la confirmación del segundo caso positivo de coronavirus en esta ciudad cabecera del departamento Caseros.

"El aislamiento social salva vidas y no cumplirlo nos convierte en vehículos de trasmisión. De nuestra responsabilidad depende que no empiecen a morir nuestros vecinos", indicó el mandatario para que se cumpla el compromiso social de respetar la cuarentena para intentar frenar el avance de la pandemia en esta localidad.

Y en esa misma línea resaltó: "Lo que hace una tiempo veíamos desde muy lejos en China ahora está entre nosotros, por lo que ya tomamos medidas anticipadas para enfrentar la situación".

En tal sentido, autoridades municipales y sanitarias evaluaron espacios alternativos para ser destinados a la internación de pacientes en caso de que colapse el sistema de salud público y privado de la ciudad. Los lugares afectados, acondicionamiento mediante, serían la residencia de la Escuela Agrotécnica General San Martín y el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, cuyos establecimientos dependen de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), lo que posibilitaría tener una disponibilidad de cien camas.

"Tras la recorrida en conjunto con la directora de la Agrotécnica se coincidió, con el aval del rector de la UNR, poner en condiciones estos espacios para ser utilizados si las circunstancias lo requieren", manifestó por su parte el decano de Veterinarias, Mariano Garate.

"Presumimos que esta situación se agravará y por eso estamos tomando todas la medidas que consideramos adecuadas para anticiparnos a lo que vendrá", dijo Golosetti, quien tomó la decisión política de reestructurar el funcionamiento de su gabinete para atender la contingencia bajo la figura de un comité de emergencia.

El esquema de trabajo incluye tres comandos: uno focalizado en lo sanitario, otro apunta a satisfacer demandas sociales de tipo alimentaria, y el restante a organizar el voluntariado social para la recepción, como ya se está haciendo, con aportes y donaciones del empresariado local, instituciones y particulares.

En ese contexto insistió con que la principal herramienta para dar batalla sigue siendo el aislamiento social, algo que si bien los casildenses cumplen mayoritariamente, ayer tuvo como contracara un mayor movimiento de vehículos y personas en la zona céntrica, especialmente en bancos donde beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo hicieron cola para cobrar.

Evolución favorable

Las dos personas que contrajeron la enfermedad en Casilda evolucionan favorablemente. Se trata de un hombre de 62 años (se encuentra aislado en el hospital casildense y se realizó diálisis en el Hospital Centenario de Rosario) y una mujer de 83 (ingresó al Sanatorio Primordial con un cuadro de estado febril y complicaciones respiratorias, por lo que se le realizó un hisopado que fue enviado al Cemar, donde le diagnosticaron resultado positivo). Al menos hasta ahora no se pudo establecer cómo se contagiaron. No obstante, todo indica que no habrían estado en contacto con otras personas llegadas desde el extranjero, con lo cual, aunque no fue confirmado, podría tratarse de casos de transmisión comunitaria.

"Se está investigando pero hasta el momento no se encontró nexo epidemiológico con personas que tengan antecedentes de viaje", explicó a este diario el director del Hospital San Carlos y miembro del Consejo de Epidemiología de Casilda, Omar Moya.

"Los contactos estrechos de los pacientes fueron todos identificados y están siendo monitoreados de acuerdo a las normas epidemiológicas", explicó. Y al ser consultado sobre el estado de salud de la anciana infectada, Moya explicó que "responde muy bien y al momento del alta médica se irá con todas las medidas de bioseguridad necesaria para estar en aislamiento absoluto".