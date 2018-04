La Capital, el exdelantero recordó el clásico de octubre de ese año cuando Central ganó 4 a 1 a Newell's. En 2006 el costarricense Paulo Wanchope jugó en Rosario Central . De paso por, el exdelantero recordó el clásico de octubre de ese año cuando Central ganó 4 a 1 a Newell's.

Los goles para el canalla los anotaron Wanchope, Marco Ruben, el Chacho Coudet y el Kily González, el descuento lo marcó Araujo.

Wanchope contó una anécdota "de locos" que ocurrió la noche previa en la concentración. "El Kily es energético, ansioso. Yo estaba tranquilo, ya me había dormido y llegó el Kily y abrió la puerta con fuerza y me dijo 'Negro despertarte, como estás, mirá que mañana hay que meter, es serio, tenés que dar lo mejor'. Me reía, pero también me impresionó esa actitud".

Wanchope en La Capital



Además Wanchope recordó que durante el partido, ya cuando el resultado estaba definido a favor de Central, el Kily habló con el grupo "y tranquilizó al juego, sobre todo los más chicos se estaban pasando de listos y eso no es agradable".

Mañana se puede leer en Ovación la entrevista completa a Wanchope.