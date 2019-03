Walter Montoya: "Volver al Gigante será espectacular"

Volverá al pago que lo vio crecer. El mismo nido que casi lo arropó nuevamente hace poco. Pero el destino hizo que Walter Montoya terminara recalando en Gremio. "Cómo es la vida. Quería jugar otra vez ahí pero no se dio. Cuando salió la chance de venir a Brasil, lo primero que pensé era que tenía que enfrentar a Central por la Libertadores. Así que el miércoles será una noche especial. Tendré sensaciones encontradas porque pisaré otra vez el Gigante, con todo lo que eso me representa", comenzó afirmando el Chaqueño con la voz entrecortada desde Porto Alegre y palpitando lo que será el estreno de ambos conjuntos en la máxima cita continental. "Vamos a ver qué pasa. Nosotros como equipo queremos ganar esta copa, que es lo máximo, como todo lo que jugamos o jugaremos en poco tiempo más", remarcó el volante derecho, quien en el estreno copero seguramente estará entre los suplentes del tricolor, en contacto con Ovación.

"El primer rival fuerte que tendremos en lo que va del año será Central", desliza el Chaqueño en clara referencia a que los rivales del torneo gaúcho, donde Gremio domina de manera invicta las posiciones, son de escasa monta. "Estoy en Brasil pero siempre sigo al equipo como un hincha más. Quiero que siempre le vaya bien", confesó.

¿Cómo estás para enfrentar al equipo que te formó y lanzó al profesionalismo?

Desde lo personal lo viviré de manera rara porque me hice y pasé grandes momentos en Central. Será algo muy emotivo también. Sabía que esto podía pasar, así que ahora habrá que asumirlo pese a que mi sentimiento está ahí.

Pensar que hasta hace poco tu idea y deseo era jugar acá otra vez en Central.

Claro, quería eso. Pero las cosas del fútbol son así. Hoy hace que mi presente sea Gremio, así que hay que ser profesional y respetar a este club también porque me brinda todo en el día a día. Cuando me fui de Cruz Azul quería volver porque era como que necesitaba estar otra vez en mi casa, pero no se dio. Hice mucha fuerza para estar aunque no se pudo dar. Eso sí, cuando se estaba por dar el pase a Gremio pensé que iba ser muy loco enfrentar a mi ex club. Así que el miércoles estaré ahí, en el Gigante, pero del otro lado.

¿Cómo imaginás que será pisar otra vez el Gigante?

Juegue o no juegue, el sólo hecho de volver al Gigante será algo espectacular.

¿Esperabas otro presente en Porto Alegre o se puede decir que estás pagando el precio de la adaptación?

Obviamente siempre quiero ser titular. Pero en este caso, cuando llegué hablé con el entrenador (Renato Portaluppi) y con los preparadores físicos, porque la realidad era que desde noviembre que no jugaba. No quería apurarme en volver. Ya lo había hecho en Cruz Azul, que llegué lesionado, quise jugar cuanto antes y me fue muy mal. Esta vez apostamos a hacer un trabajo gradual y voy sumando minutos de manera escalonada. El técnico nos cuida a todos y eso me permite ir encontrando ritmo poco a poco.

Pero venís jugando el torneo gaúcho de titular.

Sí, es así. Hoy en día estoy muy bien y a disposición de Renato. Cuando él lo crea conveniente estaré entre los once. Mientras tanto sumo desde el lugar que me toque. El equipo está por encima de todo.

¿Cómo es jugar en Gremio?

Es un club que te da todo a nivel profesional. Es muy fuerte en Brasil y se puede decir que es una gran familia donde todos se preocupan por los demás. Hay un fuerte compromiso grupal, sea desde la dirigencia, pasando por el cuerpo técnico y plantel como el resto de los que integran el departamento fútbol. Acá, a las seis y media de la mañana ya hay gente trabajando para nosotros. Si estás lesionado podés hacer doble turno con los masajistas o fisioterapeutas. Te dan todo. Por algo viene siendo uno de los grandes protagonistas de todos los torneos durante los últimos años.

¿Y tener como entrenador a Renato Portaluppi, quien a la vez es el ídolo máximo del club?

Conoce muy bien al club porque salió de acá. Es un técnico ganador y piensa en todos por igual. Es un indiscutido para el hincha, pero a la vez demuestra tener mucha capacidad.

¿Qué representa para ustedes esta copa?

La queremos ganar, por supuesto. Pero no solo queremos ser protagonista en la Libertadores sino además en el torneo gaúcho, donde vamos primeros, luego en la Copa Brasil y después en el torneo brasilero. Gremio es un club grande y tiene la obligación de pelear todo lo que juegue. De hecho, en los últimos dos años ganó la Libertadores, llegó a la semifinales del año pasado, ganó el torneo y la Recopa gaúcha.

¿Ya saben todo de Central o te preguntan directamente?

No. Renato Portaluppi tiene un gran equipo de trabajo que ya tiene todo. Saben todo. Igualmente los compañeros me preguntan algunas cosas. Aunque muchos me recuerdan cuando le ganamos 3 a 0 en el Gigante por la Libertadores del 2016.

¿Se acuerdan de la goleada o del equipo en sí?

De todo. Pero es verdad que utileros y otros empleados del club destacan que Central tenía un gran equipo. Que era muy intenso.

¿Respetan a Central entonces?

Por supuesto. Y se verá el miércoles. Acá se respeta a todos los rivales, pero por Central hay un poco más de respeto. Sea por ese 3 a 0 en el Gigante como por el triunfo en Brasil.

¿Influye en algo que haya asumido Ferrari en lugar de Bauza, quien es un técnico reconocido y copero?

No, creo que no porque Central es un grande como equipo y tiene un nombre bien ganado. Como jugadores de Gremio sabemos muy bien con qué tipo de rival nos enfrentaremos. No será nada sencillo, pero tenemos nuestras armas como para hacer un buen partido.

Llega hoy

Gremio entrenará hoy a la mañana en el estadio Arena y a las 15 saldrá de Porto Alegre vía aérea para hacer base en nuestra ciudad a las 17. Mañana a las 15.30 practicará en Newell's.