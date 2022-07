Walter Montoya: "Menos River cualquiera quisiera tener a Tevez como técnico"

“Cuando Carlos llegó me dio esta confianza para jugar de doble 5 para tener salida . Nunca jugué ahí pero cada vez que pasan los partidos me voy sintiendo mejor. Ojalá sirva para que Central gane. Esta alegría es enorme por nosotros y por la gente”, describió el volante auriazul.

Y continuó: “Apenas llegó Tevez me dijo de jugar en esa posición. Trabajo mucho los controles de pelota y, como dije, me siento cada vez mejor. Tuve la suerte de andar por varios lados. Tengo casi 29 años y tengo para mucho más. Disfruto cada día de entrenamiento y cada partido que me toca estar. Disfruto mucho el fútbol y la vida”.

“Tevez fue jugador hace muy poco, así que sirve muchísimo. Hay muchos pibes, pero Central siempre fue así y solo necesitábamos confianza. Carlos quiere un equipo protagonista y ojalá se nos dé siempre”, agregó.

“Central siempre estuvo acostumbrado a tener chicos de este nivel. Me pasó a mí con Cervi, Lo Celso o Salazar. Hacía falta que viniera Carlos para darles esa confianza. En los entrenamientos te pintan la cara y solo faltaba demostrarlo más en la cancha. Ahora lo hicieron y yo los acompañaré con humildad”. sostuvo.

Respecto al gol, el chaqueño relató: “Cuando Infantino me la dio para atrás tenía decidido pegarle de primera. Así que contento porque terminó en gol. Esto no termina acá, ahora jugaremos de visitante donde tanto nos cuesta. Seguro intentaremos ser igual de protagonistas”.

No habló Tevez

Carlos Tevez no fue a la conferencia de prensa y según se dijo no lo hará si el equipo gana. Una decisión extraña. En toda ocasión sus palabras son esperadas.