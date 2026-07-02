Vóley: Santa Fe le ganó una final épica a Córdoba en el Nacional sub-16 y ratificó su supremacía

Con tres rosarinas, se consagró en Comodoro Rivadavia luego de levantar un 1-2 en sets para ganarlo 3-2. Es el cuarto título al hilo en esta categoría

Sofía Baldo, de Atlético Sastre, fue la MVP del torneo. Es su séptimo título con la selección santafesina.

Ya es una sana costumbre que Santa Fe mire a todos desde arriba en competencias juveniles en nuestro país. Cuando no son los varones, son las chicas, o viceversa. Se van rotando los triunfos, pero casi siempre caen de este lado. El combinado femenino de la Federación Santafesina de Vóley lo volvió a hacer .

Ahora son ellas las que dejaron a la provincia en la cima. Otra vez. La cuarta consecutiva. Un logro colectivo, un premio al trabajo, fruto del sostenimiento de un proyecto que sigue nutriendo al vóley nacional desde las bases. Y nace acá.

Se repitió lo de 2023, 2024 y 2025, con una edición 2026 que se definió en una final para el recuerdo, con Santa Fe quedándose con un 3-2 electrizante ante su antagonista deportiva más recurrente de los últimos años: Córdoba.

El desenlace de la historia tuvo el pico máximo de adrenalina. Por eso es necesario contar los hechos desde el final. Santa Fe se impuso en la final a Córdoba por 3 a 2, con parciales de 25-15, 23-25, 22-25, 25-22 y 15-9.

Cuando parecía que las mediterráneas ya saboreaban el título tras ponerse 2-1, Santa Fe se despertó, reaccionó con entrega y fuerte carácter, empardó la serie 2-2 y terminó llevando el epílogo a un tie break -en la previa- indescifrable. El talento y el hambre deportivo del grupo decidieron el 3-2 para Santa Fe y la consagración a nivel nacional. Una más.

Antes, en fase de grupos, fue un camino arrollador: 3-0 a Neuquén (25-12, 25-12 y 25-14), 3-0 a Mendoza (25-21, 25-12 y 25-14), 3-0 a Jujuy (25-16, 25-9 y 25-18), 3-0 a Santiago del Estero (25-12, 25-13 y 25-14). Ya en semifinales, las chicas despacharon a Bonaerense con otro 3-0 (25-16, 25-18, y 30-28).

Sofía Baldo, de Atlético Sastre, fue la MVP del torneo. Es su séptimo título con la selección santafesina.

Párrafo aparte para la joya de Atlético Sastre y la selección juvenil, Sofía Baldo (15 años), que se consagró nuevamente campeona con el equipo santafesino. Jugó dos Sub-14, tres Sub-16 y dos Sub-18 con Santa Fe: los ganó todos. En la final contra Córdoba anotó 37 puntos y fue la clara MVP del certamen.

Cuarto título consecutivo

El reciente campeonato conseguido en la Patagonia no hizo más que ponerle otro escalón a una edificación de triunfos inapelables. En 2023 comenzó la seguidilla en Formosa. Allí, las juveniles santafesinas le ganaron en semifinales a Entre Ríos e hicieron lo propio, también ante Córdoba en la definición, con un categórico 3-0.

En 2024, el Nacional tuvo a Santa Fe como sede, con partidos en el CEF 29, las dos canchas de Villa Dora y la Escuela Normal. El elenco provincial festejó el bicampeonato tras ganarle un partidazo a Metro (Capital Federal y AMBA). Santa Fe corrió desde atrás pero terminó obteniendo los dos primeros sets, en el tercero como en el cuarto sucedió al revés y, después de 2 horas y 35 minutos de juego, las coterráneas lo cerraron con un 15-12 inolvidable en casa.

Mientras que en 2025, en San Miguel de Tucumán, Santa Fe llegó a la final luego de ganar su zona y vencer en cuartos a Mendoza y en semifinales a Buenos Aires. La final la puso cara a cara ante Córdoba, a quienes no perdonaron y vencieron con un sólido 3-0 para celebrar el tercer trofeo al hilo. En 2026 se repitió la ecuación.

Tres rosarinas entre las campeonas

El plantel de la Federación Santafesina de Vóley tuvo a tres representantes rosarinas entre sus filas. Se trata de la central Paula Dianda Bollettini y la armadora Catalina Castelli, ambas de Sonder; además de la opuesta de Regatas Martina Boldt. Las tres también forman parte de la selección argentina U17 que jugará el Mundial de Chile en agosto.

Los ocho representantes rosarinos del plantel santafesino que jugó el Nacional Sub-16 en la Patagonia.

En tanto que los varones terminaron novenos, tras vencer en el último encuentro a Río Negro por 3-0 (25-15, 25-23 y 25-16). La lista provincial la integraron cinco rosarinos: Pietro Gabriele, Máximo Mendoza, Nicanor Palavecino, Francisco Gregorutti e Ignacio Botelli. El crédito local siempre presente.