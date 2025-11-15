La Capital | Ovación | Vóley

Vóley: Libertad, el centenario club de barrio Azcuénaga que hizo historia en la Copa Argentina

El equipo sub-18 fue la gran revelación de la Copa Argentina de vóley y terminó 7 en el certamen más federal del país en su primera experiencia.

Leandro Garbossa

15 de noviembre 2025 · 06:10hs
La delegación del club del barrio Azcuénaga

La delegación del club del barrio Azcuénaga, que tuvo un papel destacado en el torneo de Chapadmalal. En total, participaron 45 equipos de todo el país.

El vóley nacional convergió en Chapadmalal. La costa atlántica bonaerense fue el epicentro de la Copa Argentina Sub-18 entre el 6 y el 11 de noviembre, con la participación de 45 equipos. Fueron 27 equipos femeninos y 18 masculinos, representando a Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Tierra del Fuego, Salta, Corrientes, Santa Cruz y Neuquén. Una suma de talentos bien federal.

La provincia estuvo representada por cinco históricos del vóley como Sonder y Náutico de nuestra ciudad, Villa Dora y Gimnasia de Santa Fe, y Trebolense. Pero a estos equipos se les sumó el centenario club Libertad del noroeste rosarino, incrustado en el corazón de barrio Azcuénaga. Liber había sido la sorpresa de la Copa Provincial y se quedó con uno de los seis cupos para la Copa Argentina Sub-18 luego de tres etapas clasificatorias.

Una Copa Argentina de vóley inolvidable

Libertad no llegaba como favorito. No se discute la calidad innegable de su plantel, pero la inexperiencia a nivel nacional (fue su primera vez en Copa Argentina), enfrentar a clubes históricos del vóley, podía ser un lastre. ¿Sucedió? No. Lejos de acovacharse, las chicas batallaron con todo. La fase de grupos arrancó torcida con el 1-3 ante Vélez Sarsfield pero metió tres triunfos consecutivos para avanzar a los playoffs de la Copa de Oro: le ganó 3-1 a Crespo (Entre Ríos), 3-0 a Olimpo de Bahía Blanca y 3-0 a El Tala de San Francisco (Córdoba).

La acumulada determinó que en los octavos de final chocara ante un histórico como Echagüe de Paraná. Aún así, las paranaenses no tuvieron nada que hacer. Libertad metió otro batacazo y las eliminó por 3-1.

En cuartos hubo duelo rosarino. Tal vez ante el que llegaba como uno de los grandes favoritos del torneo: Sonder. A pesar del 3-0 para el tricolor, el partido realmente fue muy disputado y definido por detalles a favor de Sonder (terminó 3 en el torneo): 25/19, 25/23 y 25/21.

La lucha por el 5 puesto lo puso frente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, con victoria para las capitalinas por 3-1. Ya por el 7 puesto, hubo otro duelo santafesino, esta vez ante Trebolense. Las chicas de Liber dejaron cuerpo y alma en la cancha y se quedaron con un 3-1 inolvidable para plantel, cuerpo técnico y las familias que las acompañaron en este camino. Escribieron historia.

pibas42
El plantel Sub-18 de Libertad, la revelación del certamen federal.

Libertad no para de crecer en la escena local

Las chicas por primera vez están jugando en A1 de la liga rosarina, acaban de ganar el torneo “Carolina Costagrande”, considerado de los más relevantes de Latinoamérica a nivel juvenil y llegaron a derrotar, hace dos meses, en el torneo “Luciano De Cecco” en GER de Santa Fe al poderoso Villa Dora. Un año espectacular para un grupo de chicas que vienen creciendo y evolucionando juntas.

“Este es un club de barrio, con un plantel que se conoce desde minivoley. El año pasado estábamos en A2 y ascendimos a A1. Esperábamos un año difícil por la diferencia de categoría y porque nunca habíamos jugado un partido en el máximo nivel de Rosario. Hay que sumarle la cantidad de partidos y las lesiones que eso conlleva, ya que jugamos en sub-18 y muchas también en la primera. Pero queremos seguir llevando al club a lo más alto”, le contó a Ovación Bárbara Caminos, central de Libertad.

El plantel que hizo historia: Alma Rojas, Victoria Toscano, Martina Bertola, Bárbara Caminos Virzi, Sofía Casarino, Donatella De Lorenzi, Agustina Di Filippo, Sofía Ducca, Dana Hoyos, Camila Maffei, Emilia Taborda Valente, Martina Zanfagnini y Juliana Gigena. El DT es Daniel Zuker y la ayudante técnica Agustina Liberatto.

