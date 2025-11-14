La Capital | La Región | cotorras

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La policía detuvo a dos presuntos estafadores cerca de un country de Funes por la denuncia de una protectora de animales

14 de noviembre 2025 · 12:10hs
Las pequeñas cotorras eran trasladadas en cajas y mochilas.

Foto: Facebook / Daniel Ojeda Medina.

Las pequeñas cotorras eran trasladadas en cajas y mochilas.

Uno de los animales típicos de la fauna regional se convirtió recientemente en víctima de un caso de maltrato con fines comerciales. La policía detuvo a dos hombres este miércoles en Funes bajo sospecha de que vendían cotorras cazadas en la zona.

La investigación comenzó el último miércoles a la tarde, cuando la Central de Emergencias 911 recibió una denuncia de disturbios cerca de un country. De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, los sospechosos cambiaban el color del plumaje para ofrecer falsas aves exóticas y ganar dinero.

Juan Manuel S. tiene 30 años y quedó bajo arresto a partir del testimonio de la integrante de la protectora de animales Rescataditos Felices. Lo mismo ocurrió con Sebastián N. (29), el segundo sujeto identificado tras el rescate de más de una decena de pájaros con la intervención de la Brigada Ecológica de la Unidad Regional II.

Cotorras blancas en Funes

El operativo de las fuerzas provinciales se llevó a cabo en una zona ubicada sobre la intersección de Cañada de Gómez y avenida Arturo Illia. Una joven de 23 años y un agente de Control Urbano de Funes advirtieron que dos hombres estaban sacando aves pequeñas de los nidos de los árboles para llevárselas.

Cotorras Funes

El procedimiento se extendió hasta el cruce de la colectora sur de la ruta nacional 9 y el puente del enlace con el acceso al Aeropuerto Internacional Rosario (AIR). De esta manera, los policías encontraron más de una decenas de ejemplares de Myiopsitta monachus. Lo llamativo del caso es que muchas eran blancas o tenían plumas de ese color mezcladas con su verde natural.

>> Leer más: Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Después del rescate, la Brigada Ecológica decidió trasladar a los animales inmediatamente a la sede de Pájaros Caídos, una organización no gubernamental (ONG) especializada en este tipo de cuidados. En ese momento no había dependencias oficiales disponibles para recibirlos y los agentes advirtieron que la vida de las aves corría peligro en caso de demora.

El operativo incluyó un relevamiento de cámaras de videovigilancia a pocas cuadras de La Finca, un country de Funes. El día después de la denuncia, integrantes de la primera protectora que dio aviso a las autoridades advirtieron que los pichones eran trasladados en mochilas y cajas. A continuación, remarcaron: "De cien que sacan, ¿Sabés cuántos llegan vivos con suerte? Diez. Hay muy pocas chances de que vivan".

Tragedia en San Genero. Renata junto a sus padres. La niña falleció al caerle encima un portón en el club Sportivo Rivadavia

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

El sorteo se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre, durante la celebración de la Misa Criolla. Lo recaudado será destinado a obras y acciones que impulsen el desarrollo de las instituciones participantes.

Las instituciones locales de Timbúes comercializan la Gran Rifa Misa Criolla 2025

Galnares: No se trata solo de una presencia institucional: se trata de llevar a escena una historia que nació desde lo local y que hoy, por su método, inspira a otros.

De Venado Tuerto al mundo, una experiencia que inspira

La Isla de los Mástiles está situada al norte de Rosario y fue cedida en comodato a los municipios de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central y enfrenta a Independiente

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central y enfrenta a Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas le cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Colapinto

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

