El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

La temperatura máxima llegaría a 30º y el sábado estaría en aumento con posibles tormentas nocturnas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 30º y cielo mayormente nublado, a la espera de las tormentas que llegarían entre la noche del sábado y el arranque del domingo.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste cambiando a moderados del norte, una marca de 16º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 21º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con una máxima de 30º bajando a 24º durante la noche.

El sábado habría un leve aumento en los registros, con 31º de máxima y 18º de mínima, en una jornada nublada con posibilidades de tormentas nocturnas.

El domingo arrancaría con más tormentas y hacia la tarde estaría mayormente nublado con fuertes ráfagas de viento. La temperatura oscilaría entre 23º y 18º.

El lunes se mantendría la máxima en 23º, la mínima bajaría a 12º y el cielo estaría ligeramente nublado.

Para el martes anticipan cielo algo nublado, con fuertes ráfagas matinales y registros entre 30º y 16º.

El miércoles habría 31º de máxima, 17º de mínima y cielo mayormente nublado.