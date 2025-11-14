Agustín Canapino busca el penta anticipado del Turismo Carretera en Toay, en la penúltima fecha

El Titán de Arrecifes podría consagrarse en Toay, sede de la anteúltima del Turismo Carretera. Agustín Canapino viene arrasando. Pelea en el TC Pista

Agustín Canapino celebra en el podio de Paraná su cuarta victoria al hilo, la tercera de tres en la Copa de Oro. Ahora en Toay puede quedarse con el cetro del Turismo Carretera por quinta vez.

Como nunca desde que se instauró el sistema de Copa de Oro para definir un campeonato, un piloto llega a la penúltima fecha con chances reales de consagración. Y ese es el mejor piloto argentino del momento: Agustín Canapino . El Titán llega a Toay con una ventaja considerable y busca asegurar su quinto título del Turismo Carretera.

Canapino corrió hasta el año pasado en la IndyCar, la Fórmula 1 estadounidense, la segunda categoría en importancia del mundo en monopostos. Y ese híper profesionalismo que le demandó su experiencia inédita lo viene aplicando desde que regresó a lo que era su hábitat natural, el TC.

De hecho, ganó las tres carreras de la Copa de Oro, lleva cuatro seguidas y venció en 5 de las últimas seis. Un candidatazo.

Canapino tiene 155 puntos y le lleva 47 a Matías Rossi, que entra por los 3 de Ultimo Minuto y no ganó aún. Por lo que el Titán, pase lo que pase en Toay , se asegura llegar líder a la definición en La Plata. Porque lo máximo que se puede sacar son 47 puntos y lo mínimo 2.

Si el Titán le saca 67,5 puntos a su escolta en esta fecha de La Pampa, se coronará anticipadamente. Es que la última carrera da 50% más de puntaje y lo máximo que alguien puede sacar es 70,5 puntos y lo mínimo son 3 unidades.

Y en caso de igualdad de puntos, Canapino roba con el número de victorias. Es decir, solo un milagro impedirá su consagración, solo hay que ver si será en Toay o en el Mouras.

Además, desde el escolta Rossi hasta el 5º, el campeón Julián Santero, todos deben la victoria obligatoria. Recién el 6º, Mauricio Lambiris, cuenta con ella pero está a 80,5 puntos. Una eternidad. De los que aún tienen chances, Mariano Werner (está a 87) y Otto Fritzler (a 95) son los otros que ganaron. Y ya no tiene chances el último de la Copa de Oro, Juan Martín Trucco.

El TCP está más apretado, con el rosarino Thomas Ricciardi aún con chances, y no se definirá en Toay. Canapino sí puede hacerlo.