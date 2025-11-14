La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan hizo lo que se presumía y dejó en Rosario a Ángel Di María, Alejo Veliz y Emanuel Coronel

El DT auriazul guardó en Central a los que tenían 4 amarillas y podían perderse el partido de octavos de final del Clausura. Ante Independiente, ni al banco.

14 de noviembre 2025 · 20:06hs
Ariel Holan domina la pelota. El técnico de Central tomó varias decisiones respecto a este encuentro ante Independiente.

Ariel Holan domina la pelota. El técnico de Central tomó varias decisiones respecto a este encuentro ante Independiente.

Finalmente, y tal como se preveía, Ariel Holan terminó preservando a los futbolistas que tenían cuatro amarillas acumuladas durante este Clausura. El DT auriazul optó por no correr riesgos con Emanuel Coronel, Ángel Di María y Alejo Veliz, ya que todos ellos estaban al límite de una sanción disciplinaria.

Es que en caso de recibir una amarilla más cualquiera de ellos quedaba suspendido para el partido siguiente, el de octavos de final. Por lo que ni siquiera viajaron a Buenos Aires para concentrar de cara al partido de este sábado ante Independiente, en el Libertadores de América, a las 21.30.

Otro que estaba “en capilla” con las amonestaciones era Agustín Sández. Pero el lateral izquierdo no llegó a ser preservado por los auriazules. Es que el Gusa fue convocado por el cuerpo técnico que comanda Gustavo Alfaro para jugar en esta fecha FIFA un par de amistosos con la selección Paraguay en suelo norteamericano.

Ariel Holan, Facundo Mallo y los juveniles

Además de los mencionados, tampoco viajó Facundo Mallo. El marcador central aprovechó estos días para realizar un reacondicionamiento físico. Y no forma parte de la delegación auriazul que este viernes por la tarde se trasladó en micro a Buenos Aires para concentrar de cara al partido de este sábado ante Independiente.

>>Leer más: En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Como contrapunto, entre los relevos habrá muchos juveniles del club. Algunos lo harán por primera vez, como el lateral zurdo Leonardo Ríos (19 años, Pueblo Esther) o el marcador central Marco Antonio Vicente (18 años, Rosario).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1989468420396777732&partner=&hide_thread=false

Otros, como el lateral derecho Elías Verón (18 años, Rosario), volverá a integrar el banco (segunda vez consecutiva) a la espera del debut. Y también habrá algunos que buscan seguir agregando pasos a su hasta ahora breve historia en primera, como el central Luca Raffin (19 años, Villa Ocampo), el volante central Samuel Beltrán (21 años, Santiago del Estero) y el extremo Giovanni Cantizano (18 años, Rosario).

Además de ellos, el banco se completaría con Axel Werner (único de los suplentes no surgido en las inferiores del club de Arroyito), Gaspar Duarte, Tomás O´Connor, Maximiliano Lovera, Fabricio Oviedo, Agustín Módica.

