"Uso el 9 porque estaba libre"

Lleva sobre su espalda el número que identifica a uno de los ídolos canallas de la modernidad: Marco Ruben. Claudio Riaño sabe bien qué representa lucir el 9 en cada presentación. "En realidad no es que lo pedí por algo especial sino que decidí usarlo porque estaba libre”, relató el atacante. "Sé que para el hincha de Central no es un número más porque lo usó Marco hasta hace poco”, acotó sin dudar el rubio cordobés.

"En México usaba el número 19. Cuando llegué al club pregunté si estaba libre y me dijeron no, por lo cual me ofrecieron el 8 y 9. Agustín (Allione) agarró uno y quedó el otro con todo lo significa acá porque lo venía de usar Marco (Ruben)”, deslizó Riaño.

Y acotó: "Sé lo que es y lo que hizo Ruben en este club. Pero mi elección no fue premeditada. Agarré el número que estaba libre y decidí usarlo. Intento representarlo de la mejor manera”, cerró.