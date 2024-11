Uno x uno de Newell's: Miljevic, Silvetti y el Colo Ramírez fueron los que más puntos obtuvieron

Ramiro Macagno 1,5: no contagió seguridad desde el principio. En los goles del Globo dio la sensación que podía haber ofrecido más resistencia. Fue silbado desde el arranque del partido.

Gustavo Velázquez 2: no mejoró su nivel. Cada vez peor. Sigue contagiado del bajón general. No pudo ser el referente organizador de una defensa que sufrió cada vez que la exigieron.

Saúl Salcedo 2: continúa envuelto en las dudas que atan al funcionamiento de la última línea. Siempre mal parado junto a Velázquez, regalando huecos, Tampoco aportó juego aéreo.

Angelo Martino 1,5: regresó al elenco titular luego de un par de partidos y no volvió en buen nivel. En el tercer gol quemero mostró todo lo que no debe hacer un defensor.

Tomás Pérez 3: le costó tomar el control de mediocampo. No ganó serenidad y confianza con el regreso del Pitbull. La zona media no otorgó garantías.

Rodrigo Fernández Cedrés 4: retornó después de la fecha que cumplió por tarjetas. Puso pierna fuerte y corazón, pero no alcanzó para ordenar y contener en el medio.

Mateo Silvetti 4,5: el pibe sigue siendo uno de los pocos que siempre saca la cara por todos. Se movió por derecha en los primeros minutos, y en el primer tiempo arrimó peligro pero Galíndez conjuró su intento.

Matko Miljevic 4,5: ante los problemas en la generación, Lunari optó por dejarlo en el 11 inicial aún con el regreso de Banega, una sociedad que no anduvo. Intentó siempre y la gente lo premió con aplausos cuando salió.

Ever Banega 2,5: volvió a la apuesta de arranque tras 4 partidos. Se lo notó algo fuera de ritmo. Aguantó todo el partido. No pudo ser el motor creativo del equipo. Nunca se pudo hacer cargo de lo que se necesitaba de él.

Juan Manuel García 4,5: después de mucho tiempo se reencontró con el gol, con el que Newell’s pudo volver a meterse en partido. Estuvo atento en ese córner. Ese gol le dio vida en ese momento al conjunto rojinegro.

Ingresaron:

Juan Ignacio Ramírez 4,5: se ubicó como centrodelantero y anotó un gol que no fue suficiente para empardar una historia que venía cuesta arriba.

Giovani Chiaverano 3.5: se paró por izquierda y Banega pasó adentro para tratar de juntarse con Matko e la generación. No tuvo chances claras.

Fernando Cardozo s/c: entró cuando el cotejo ya tenía la suerte echada.

Gabriel Carabajal s/c: ingresó y no pudo sumar nada importante en la creación del equipo rojinegro.

DT: Ricardo Lunari 3: apeló a un 4-2-3-1 para poder juntar a Banega y Miljevic y no le dio réditos. Newell’s no pudo tomar las riendas del partido y se desarmó enseguida después del primer gol del rival. Tiró muy rápido por la borda lo que había mostrado en los 10’ de arranque. Cayó preso de sus miedos y sus necesidades. Sabe que se jugaba mucho y otra vez hubo un paso en falso general. Y no pudo cambiar el desarrollo con las modificaciones desde el banco.