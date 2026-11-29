El argentino fue 13º con una estrategia distinta a la de la mayoría. Otra buena largada pero sin mucho más por hacer en Qatar

El argentino Franco Colapinto delante de Pierre Gasly. Así terminaron un GP de Qatar sin emociones y donde encima a Colapinto le demoraron mucho la primera parada obligatoria en boxes.

Franco Colapinto dio lo máximo, el equipo Alpine no lo ayudó en la primera parada en boxes, hizo otra vez una buena largada pero en Qatar no pudo estar más allá del 13º puesto final. Por delante de Pierre Gasly, al que superó en pista, fue lo mejor dentro de un trámite con casi nada para destacar. Ganó Kimi Antonelli, aprovechando un problema en el piso que tuvo su compañero de Mercedes, George Russell.

Se sabía que el trazo de curvas veloces enlazadas de Lusail, sin frenadas bruscas que permitan el adelantamiento, iba a ser un carrusel continuo casi sin emociones. Y así fue. Entonces casi no hubo incidencias y los Alpine no pudieron aprovechar circunstancias que no se dieron para compensar el déficit de su chasis en un dibujo así.

La Fórmula 1 venía acaso de la mejor carrera del siglo, una de las más atractivas de la historia acaso en Las Vegas y desembocó una semana después en esta zona de conflicto donde finalmente se pudo correr con tranquilidad. Aunque el presidente de la FIA, Ben Sulayem, haya desatado una gran polémica al decir que se estaba mejor que en México o Brasil. Un desatino total.

Se intuía que en Qatar, un dibujo desarrollado para motos, solo podría haber emoción en la largada. Y un poco así fue. Primero adelante, donde George Russell y Kimi Antonelli casi se tocaron y así estuvieron varias vueltas. Después entre los coequipers de Racing Bulls, que sí se tocaron y provocaron el despiste de Arvid Lindblad. El inglés pudo regresar para abandonar al poco. Solo los Aston Martin siguieron su camino.

En el medio del pelotón, Colapinto largó bárbaro, se metió entre Bortoleto y Gasly y los superó a ambos, pero al entrar a la curva 2 no lo hizo tan bien pisado, primero recuperó el brasileño y luego el francés. Al final de la recta principal en la segunda pasada por ella, su compañero de Alpine deslizó ancho, el argentino aprovechó y lo superó para terminar adelante al fin y al cabo.

El argentino (y Sergio Pérez) calzaron gomas duras contra las medias del resto, y fue una estrategia alta parando después que todo el mundo, pero sin que un safety car ayudara. Como era obligatorio dos paradas, Colapinto recién lo haría final para suplantar el segundo juego de duras por medias flamantes con las que terminó la carrera apretado por Gasly.

Colapinto pudo terminar más arriba si en la primera detención no se trababa la goma delantera izquierda, que lo dejó en los pits de 6 a 7 segundos más de lo previsto. Hasta salió detrás de Gasly, que había parado hace rato, pero el equipo le ordenó al francés que se deje superar y obedeció en la recta principal.

Si se piensa que Bortoleto heredó el último punto de la carrera, ahí pudo estar orientada la estrategia de Alpine con Colapinto como un objetivo posible, pero esa detención lo hizo terminar inclusive detrás de Nico Hulkenberg, que había partido detrás.

En rueda de prensa, el argentino obviamente no se fue satisfecho con la performance del auto, pero sí con su ritmo de carrera y consistencia, mucho mayor a la de Gasly que cuenta mucho.

El año se cerrará en Medio Oriente el próximo fin de semana, en Abu Dabi. No se espera que pueda cambiar mucho la situación, aunque ofrece lugares de velocidad plena en recta que puede ser aprovechada por los Alpine. Todo ya está puesto en el 2027. Colapinto cierra bien su primera temporada completa en Fórmula 1. En Qatar no pudo lucirse tanto, pero lo hizo sin el resultado adecuado. Nada mal, después de todo.

La grilla de partida en Losail

La Q3 de del GP de Qatar

QUALIFYING CLASSIFICATION Russell pips Antonelli to pole in Qatar #F1 #QatarGP pic.twitter.com/P8d3jigd13 — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

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Qué pasó en la Q2 de Qatar

Q2 CLASSIFICATION



Russell still on top

Hadjar taking the fight to Mercedes #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YPizVfbbpx — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Qué pasó en la Q1 de Qatar

Qué pasó en la FP3 de Qatar

FP3 CLASSIFICATION



Antonelli has topped all three practice sessions #F1 #QatarGP pic.twitter.com/kQnTWUeoGI — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

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Qué pasó en la FP2 de Qatar

FP2 CLASSIFICATION: Two by two



1-2 Mercedes

3-4 McLaren

5-6 Red Bull

7-8 Ferrari

9-10 Racing Bulls #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wpcy3tA0Rt — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Qué pasó en la FP1 de Qatar