Núñez Feijóo podría gobernar con el apoyo de Vox, que creció de 33 a 53 bancas en Diputados. "Ganó la libertad y perdió el socialismo", sostuvo Milei

Luego de ocho años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Sánchez a la cabeza, España dio un giro a la derecha y el Partido Popular (PP) se impuso en las elecciones nacionales con Alberto Núñez Feijóo como líder, quien podría gobernar con el apoyo de Vox, ya que el partido de Santiago Abascal compitió por separado pero con una alianza en el Senado y un acuerdo para gobernar juntos en caso de que se diera este resultado.

Con el 98,7 % de los votos escrutados, el PP obtenía el 32,5 % y 132 diputados (cinco menos que en 2023), pero Vox lograba el 16,1 % y subía de 33 a 53 bancas, por lo que la alianza de derecha lograba la mayoría en la Cámara. PSOE tenía el 28,9 % de los votos y pasaba a 116 bancas (-5).

La participación al cierre de los colegios electorales fue del 78,43 %, muy por encima de las elecciones de 2023 (66,6 %) y muy cerca de los hitos concurrencia de votantes de 1982 (cuando hubo un 79,97 %) y de 1977 (78,83 %).

Desde Argentina, el presidente Javier Milei celebró que "ganó la libertad y perdió el socialismo".

“Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, dijo sobre la alianza de Núñez Feijóo y Abascal, junto a quien se mostró cerca en repetidas ocasiones. Y añadió: “España le dijo basta al socialismo empobrecedor”.

El propio Sánchez hizo una velada referencia a Milei, al señalar en su primer discurso tras confirmarse los resultados: "Cuando enciendan la motosierra para recortar los servicios públicos y privatizar lo que es de todos, nosotros estaremos enfrente".

" Además de ganar las elecciones, hemos conseguido derribar el muro”, sostuvo Núñez Feijó en sus palabras como triunfador, mientras que Abascal aseveró: “Misión cumplida, se va Sánchez porque lo hemos echado”.

Los pasos a seguir

España no elige por voto directo a su presidente de Gobierno.

El nuevo Congreso se constituirá el próximo 23 de diciembre. Luego, el rey Felipe VI consultará a los representantes de los partidos con representación parlamentaria y propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

A continuación se realizará la votación de investidura en el Congreso de los Diputados. En una primera votación, el candidato debe obtener 176 votos, que representan la mayoría absoluta de la Cámara. PP y Vox reunieron en estas elecciones un número de bancas que les permitiría alcanzar sin problemas esa mayoría.

Si el candidato no consigue la investidura en esa primera votación se celebrará una segunda 48 horas después. En esta instancia le bastará con obtener más votos a favor que en contra, por lo que las abstenciones quedan de lado en el recuento final.