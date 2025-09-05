Central y Newell's juegan el clásico en reserva: los datos, el historial y las curiosidades

Central y Newell's juegan este viernes desde las 15, en Arroyo Seco, una nueva edición del clásico con ambos protagonizando sus grupos

El clásico rosarino no entiende de divisiones. Por lo cual esta tarde desde las 15 Central y Newell’s pondrán en reserva la misma pasión cuando se enfrente en el predio que tienen los canallas en Arroyo Seco. El partido corresponde al interzonal de la fecha 8 y será televisado por TNT Sports.

Ambos equipos llegan con el ánimo en alza y seguramente no tendrán problemas para estar entre los ocho mejores y clasificar a los playoffs.

Central esta segundo en su grupo con 15 unidades, detrás del puntero Atlético Tucumán que tiene 18 puntos. Los dirigidos por Mario Pobersnik, que para este partido contarán con tres chicos que últimamente estuvieron en primera división como Ignacio Ovando, Santiago Segovia y Gionvani Cantizano), tienen una campaña de cinco triunfos y dos derrotas.

Los auriazules comenzaron este Clausura con un éxito como local frente a Godoy Cruz por 1 a 0 con festejo de Santiago Segovia, de penal. Luego se midieron ante Lanús (V) 3-0 con dos goles de Tomás Salteño y uno de Mateo Serra; sufrieron una derrota histórica por 4 a 0 en Arroyo Seco contra San Martín de San Juan; cayeron 2 a 0 en Tucumán ante Atlético; y luego ganaron los últimos tres partidos: Deportivo Riestra (L) 1-0 con tanto de Facundo Piozzi, Ferrocarril Oeste (L) 4-0 dos goles de Salteño, Elías Verón y Serra; y Sarmiento (V) 1-0 con festejo de Thiago Ponce.

El camino leproso

Mientras que Newell’s lidera su zona con Belgrano con 16 unidades, producto 5 triunfos, un empate y una derrota. El equipo de Lucas Bernardi comenzó muy mal el campeonato ya que perdió 3 a 0 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, pero luego enderezó el barco.

Tras esa derrota jugó ante Banfield (L) 4-0 con tres goles de Ignacio Russo y Blas Benedetto; Aldosivi (V) 1-0 con tanto de Ignacio Liberato; Central Córdoba de Santiago del Estero (L) 2-1 (Jerónimo Russo y Oscar Gerez, en contra); Defensa y Justicia (V) 3-2 (Pablo Altamirano, Alan Mereles y Luciano Miño), Colón (V) 0-0 y Barracas Central (L) 2-0 (Ignacio Liberato y Alejo Navarro).

El árbitro del partido será Eduardo Coyto Icatt, quien tendrá como asistentes a Federico La Palma y Lucas Adrián García. Mauro Trinidad será el cuarto árbitro y una vez más la AFA designó al histórico y eficiente Néstor Febes Verna como asesor de árbitros.

Newell’s viene pisando más fuerte

Los rojinegros, a diferencia de lo que pasa en la primera división, vienen ganando más clásicos en reserva. De los últimos 10 enfrentamientos hubo 4 triunfos leprosos, 4 empates y solo 2 victorias para Central.

Será la edición número 160 de los clásicos entre reserva y tercera de AFA, que comenzaron a jugar en 1941. Central lleva 7 partidos de ventaja en historial general, ya que ganó 62 partidos, contra 55 triunfos de Newell’s y 42 pardas. Pero lo dicho, la Lepra ganó más clásicos en los últimos diez enfrentamientos.

En 2019 la Lepra, Aldo Duscher como DT, ganó 2 a 1 en el Gigante con tantos de Tobías Donsanti y Manuel Llano Massa, mientras que Joel López Pissano hizo el tanto auriazul, que tenía como entrenador al Kily González

Luego de la pandemia, en 2021, los rojinegros nuevamente se impusieron en Arroyito. Fue 2 a 0 con gritos de Enzo Cabrera y Nazareno Funez para el equipo de Federico Hernández. Mientras que empataron 1 a 1 en el Coloso (Marcos Portillo para los de Federico Hernández y Franco Frías para los de Adrián Dezotti).

Durante 2022, cuando se enfrentaron como entrenadores Germán Rivarola y Adrián Taffarel, se ganaron de locales. En el primer partido se impusieron los canallas 2 a 1 con dos tantos del Chipi Frías y de Marcos Portillo para Newell’s. Y en el segundo duelo ganó 2 a 1 la lepra en el Marcelo Bielsa con festejos de Julián Aquino y Nazareno Funez, en tanto que Franco Bustos Glavas anotó para los auriazules.

En 2023 hicieron tablas los dos partidos. Facundo Quiroga en Newell’s y Pirulo Rivarola en Central fueron los entrenadores en ambos cotejos. En el primer semestre, en Arroyo Seco, fue 2 a 2. Rodrigo Mosqueda Rojas y Fabricio Oviedo (penal) hicieron los tantos canallas, mientras que Román Cerutti, Francisco Joaquín Plaza Molina anotaron para la visita. Y en el segundo semestre fue 1 a 1 en el Parque, con gritos de Valentín Benítez para los rojinegros y de Agustín Módica para los canallas.

El año pasado, en el torneo Inicial, Central se impuso 2 a 0 en el Bielsa. Tomás Muia y Thiago Ponce convirtieron los goles del conjunto de Matías Lequi. El DT leproso fue Ricardo Lunari, quien también estuvo en el 0 a 0 en el partido del torneo Final 2024 que se disputó en Génova y Cordiviola. Román Raponi fue el entrenador de Central.

Finalmente, en el Apertura 2025, Newell’s, con Lucas Bernardi como entrenador, doblegó 1 a 0 a Central (DT Mario Pobersnik) en el Coloso. Misael Jaime, de penal, anotó el tanto rojinegro. Este jugador fue expulsado ya que recibió la segunda amarilla por sacarse la camiseta en el festejo.