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Una segunda parte donde Capibaras puede usar la localía para asegurar el pase a semis

Con el triunfo sobre Tarucas que cerró la primera ronda, Capibaras se asentó en el cuarto puesto del Súper Rugby Américas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

13 de abril 2026 · 22:46hs
El equipo del Litoral que salió a la cancha por segunda vez en la ciudad en el torneo

Leo Vincenti

El equipo del Litoral que salió a la cancha por segunda vez en la ciudad en el torneo, ante Tarucas. Capibaras se ilusiona con las semis del Súper Rugby Américas.

Después de la presentación en Rosario con triunfo sobre Tarucas, ahora Capibaras XV vuelve a preparar el bolso para seguir con su derrotero en Uruguay y Brasil. Después vendrán los cuatro partidos de local, entre las fechas 10 y la 13 que definirán su lugar en la clasificación, porque el objetivo es entrar en las semifinales del Súper Rugby Américas. Hoy está adentro y cerró la primera rueda cuarto, sacando buena ventaja al quinto.

Capibaras empezó bárbaro su derrotero en su primer Súper Rugby Américas, con la victoria fácil en el hipódromo ante el campeón Peñarol. Fue por 34 a 7.

En la siguiente presentación, de nuevo de local pero en Santa Fe, Litoral pudo con Cobras de Brasil y por un resultado más abultado: 54 a 12. Todo venía bárbaro hasta que empezaron los choques de visitante.

De los triunfos locales a sufrir afuera

Así, en la primera salida fuera de casa, llegó la primera derrota, de visitante con Pampas de Buenos Aires por 25 a 20. Aunque enseguida llegó la recuperación en la visita a Yacaré XV, en la ciudad paraguaya de Luque, por un ajustado 13 a 12.

>>Leer más: Súper Rugby Américas en vivo: Capibaras ganó un partidazo a Tarucas en el hipódromo

Luego le tocó la segunda salida fuera del país, a Selknam de Santiago de Chile, que lo venció por 27 a 17. Y en la anterior fecha, también de visitante pero ante Dogos, los cordobeses vencieron por 29 a 24. Todas las caídas fueron ajustadas, lo que habla de que el poderío está. Aunque hasta este lunes los triunfos eran todos ante los que hoy están abajo en la tabla.

En esta 7ª fecha, el líder Pampas derrotó 34 a 7 a Peñarol, Selknam debió esforzarse para vencer a Cobras en Brasil 27 a 26 y Yacaré sorprendió a todos al derrotar con contundencia al escolta Dogos por 41 a 20. El partido en Rosario cerró la fecha y la primera rueda.

Así quedaron las posiciones del Súper Rugby Américas

Las posiciones ahora quedaron con Pampas 31, Dogos 27, Tarucas 23, Capibaras 21, Selknam 16, Peñarol 14, Yacaré 11 y Cobras 7.

Ahora Capibaras visitará a Peñarol el lunes próximo y el domingo 26 visitará a Cobras en San Pablo. 

Luego llegarán cuatro partidos de local: ante Pampas (1º/5), Yacaré (8/5), Selknam (23/5) y Dogos (29/5), mientras que cerrará la competencia el viernes 5/6 ante Tarucas.

>>Leer más: Todo listo para el Súper Rugby Américas en el hipódromo, con Capibaras confirmado

Los cuatro primeros jugarán las semifinales y está claro que Capibaras no puede descuidarse si pretende entrar al selecto grupo de los cuatro. Si clasifica, las semifinales las jugará el viernes 12/6 y la hipotética final el viernes 19/6.

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