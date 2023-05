No es la primera vez que Talleres aprovecha las bondades de la buena ubicación y accesibilidad del Mario Alberto Kempes de Córdoba para abrir las puertas a los hinchas visitantes. Debe pagar un operativo más caro, es cierto, pero se compensa ampliamente con la ganancia que le significa la presencia de otro público que no sea el de la T. Y más ante clubes como Central, cuya ubicación geográfica no es lejana, el camino para llegar es muy simple y siempre arrastran multitudes, más si viene bien en el campeonato como el equipo de Miguel Angel Russo. Por eso, las 11 mil localidades vendidas por internet prácticamente se agotaron y más en medio de un fin de semana largo. Negocio redondo para los tallarines.