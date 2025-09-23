La Capital | Zoom | Los Simuladores

Federico D'Elía confirmó que no habrá película de "Los simuladores"

El actor reveló que la película de la serie no se hará. Atribuyó la cancelación a decisiones de la productora y dejó en claro que el elenco quedó al margen

23 de septiembre 2025 · 17:16hs
Federico DElía confirmó que no habrá película de Los simuladores

La ilusión de ver a "Los simuladores" en la pantalla grande llegó a su fin. Federico D’Elía, uno de los protagonistas de la serie creada por Damián Szifron, confirmó públicamente que la película no se realizará, a pesar del contrato firmado y de que el proyecto estaba avanzado.

“Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y de pronto se cayó. La respuesta la debería dar Paramount, porque ellos saben por qué no y por qué sí”, dijo el actor en una entrevista con Jey Mammón. Con incomodidad, asumió que el futuro del filme está cancelado y que la decisión no pasó por los actores.

No me molesta la pregunta, pero sí que sea yo le que tiene que dar la respuesta”, reconoció el actor.

D’Elía señaló que la cancelación responde a cuestiones ajenas al elenco y vinculadas a “problemas económicos y a la reestructuración de las plataformas”. El guion estaba terminado y había planes de rodaje, pero el proyecto se derrumbó antes de empezar. “Estamos en ese quilombo, en un tema de ver cómo nos despegamos, es raro porque no se hizo”, resumió.

"Los simuladores", sin película

En 2024, Diego Peretti ya había anticipado que la producción enfrentaba serias dificultades. “Es una película cara, la idea era estrenarla en 2025, pero no va a pasar”, había reconocido.

Con esta confirmación, los fanáticos que soñaban con el regreso de Santos, Ravenna, Medina y Lamponne deberán resignarse: "Los simuladores", convertidos en serie de culto, no tendrán su versión cinematográfica.

