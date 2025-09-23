La Capital | Ovación | Central

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

El Canalla lo perdía por dos goles, pero en el complemento reaccionó y llegó al empate gracias a los goles de Thiago Ponce, de penal, y Ciro Armoa

Guillermo Ferretti

23 de septiembre 2025 · 17:39hs
Ciro Armoa remata ante la marca del defensor de River y marca el tanto del empate para el Canalla.

Se recuperó a tiempo. Luego de estar abajo en el marcador por 2 a 0, Central igualó con River. Fue 2 a 2 en el country de Arroyo Seco, en el marco de la fecha 11 del torneo Proyección Clausura. Lo perdía el Canalla después de un buen primer tiempo del Millonario, pero el equipo auriazul reaccionó a tiempo y en el último cuarto de hora alcanzó la igualdad. Los goles fueron obra de Thiago Ponce, de penal, y de Ciro Armoa (salió lesionado en el final), dos que ingresaron desde el banco.

Tras el empate, que permite estirar a siete la racha de partidos sin derrotas, la reserva de Central mantuvo el liderazgo del grupo B con 23 unidades. Aunque, tanto Instituto (21 puntos) como Atlético Tucumán (20), que completarán sus partidos de esta fecha el jueves, pueden dejar atrás en la tabla al Canalla. Para ser primero de la zona, Instituto debe vencer a San Martín en San Juan y los tucumanos, que tienen mejor diferencia de gol que Central, tendrán que imponerse como locales ante Platense.

En cuanto al partido con River, la reserva auriazul contó como novedad en su formación inicial la presencia de tres jugadores que integraron el banco de primera división el último domingo ante Talleres en Arroyito. El zaguero Ignacio Ovando, el extremo Giovannni Cantizano y el centrodelantero Fabricio Oviedo fueron titulares en el equipo de Mario Pobersnik.

Trámite parejo en Arroyo Seco

Giovanni Cantizano jugó algunos minutos contra Talleres y este martes fue titular en reserva.

El trámite del primer tiempo fue parejo. Aunque las incursiones de River siempre entregaron sensación de ser más peligrosas que las generadas por los auriazules. En ese contexto, no fue sorpresa que la visita se adelantara en el marcador. Fue con una ráfaga en los 10 finales del primer tiempo en la que River consiguió anotar dos goles.

A los 35 minutos la visita rompió el cero tras un buen ataque elaborado sobre la banda derecha que terminó con una precisa definición de Lucero dentro del área. Y a los 41' llegó el segundo, otra vez tras una acción generada por la derecha que terminó con asistencia de Obregón para el gol de Juan Bautista Dadín.

En el complemento, Central se adelantó en el terreno y River se paró para jugar de contra. A los dos les costó generar situaciones claras de gol. Pero a los 31' Central alcanzó el descuento. Lo anotó Thiago Ponce, de penal, tras mano de Facundo González después de un cabezazo dentro del área de Ovando.

Sorpresivamente, dos minutos más tarde, una mala salida de River desde el fondo le permitió a Ciro Armoa convertir el gol del empate tras someter al arquero millonario en una situación mano a mano.

En el final, River se quedó con 10 jugadores en cancha tras sufrir la expulsión de uno de sus marcadores centrales. Pero Central no consiguió sacar provecho de la ventaja numérica y el partido terminó empatado.

Samuel Beltrán fue el volante central en el equipo de Mario Pobersnik. El Canalla lleva siete partidos sin derrotas.

La formación de Central

La reserva de Central formó con: Damián Fernández; Elías Verón, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Lorenzo Moscoloni (73' Leonardo Ríos); Tomás Salteño (60' Thiago Ponce), Samuel Beltrán y Mateo Serra (73' Lucas Ramos); Facundo Piozzi, Fabricio Oviedo (60' Ciro Armoa) (81' Marcelo Cabrera) y Giovanni Cantizano.

Los que se quedaron en el banco, sin chances de ingresar, fueron: Leonardo Sosa, Tomás Muia, Franco Castorani, Leonardo Fernández, Nahuel Arce, Cristian Bonesso y Milton Zanotti.

