Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta El jugador de tenis de San Pedro, Ignacio Novo, venció en la final disputada en el club Los Andes a Alfredo Costamagna de Arequito. Por Pablo Mihal 23 de septiembre 2025 · 16:58hs

Alfonso Costamagna, finalista; Javier González, director del torneo de tenis, e Ignacio Novo, flamante campeón.

El noveno Pro Tour del circuito de la Federación Santafesina de Tenis (FST) concluyó este fin de semana en el club Los Andes de la localidad de Alcorta. El torneo que puso en juego la copa AFyS otorgó puntos para el ranking nacional, repartió dos millones de pesos en premios y quedó en manos del representante de San Pedro, Ignacio Novo.

El cuadro del torneo fue de 64 jugadores que se dieron cita de todo el país. Novo salió como cabeza de serie número uno del torneo y llegó a instancias decisivas prácticamente sin mayores complicaciones, en la final se midió con el tenista oriundo de Arequito, Alfonso Costamagna, a quien derrotó en dos sets por 6/2 y 6/4.

El director de la Copa AFyS, Javier González expresó su agradecimiento a la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y a la Federación Santafesina (FST) por las posibilidades que brindan para poder llevar adelante estos torneos y las oportunidades le dan a los tenistas para comenzar a hacer su inserción al profesionalismo.

“Estoy muy feliz por el apoyo y ayuda de ambas instituciones, porque son muy importantes para promocionar y desarrollar el tenis de alto rendimiento en la región, además estoy muy contento por la cantidad de jugadores que se hicieron presentes en este certamen”, expresó.

Lo que se viene en tenis Lo que se viene es el tradicional Pichin Tonella, el Pro Tour más importante del país que se disputará en el Sport Club Cañadense, de la localidad de Cañada de Gómez y que repartirá cinco millones de pesos en premios. La competencia de la que participarán las promesas de tenis del país se llevará adelante del 8 al 11 de octubre con un cuadro principal de 64 jugadores, además de los que participen de la qualy.