La Capital | Ovación | tenis

Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

El jugador de tenis de San Pedro, Ignacio Novo, venció en la final disputada en el club Los Andes a Alfredo Costamagna de Arequito.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

23 de septiembre 2025 · 16:58hs
Alfonso Costamagna

Alfonso Costamagna, finalista; Javier González, director del torneo de tenis, e Ignacio Novo, flamante campeón.

El noveno Pro Tour del circuito de la Federación Santafesina de Tenis (FST) concluyó este fin de semana en el club Los Andes de la localidad de Alcorta. El torneo que puso en juego la copa AFyS otorgó puntos para el ranking nacional, repartió dos millones de pesos en premios y quedó en manos del representante de San Pedro, Ignacio Novo.

El cuadro del torneo fue de 64 jugadores que se dieron cita de todo el país. Novo salió como cabeza de serie número uno del torneo y llegó a instancias decisivas prácticamente sin mayores complicaciones, en la final se midió con el tenista oriundo de Arequito, Alfonso Costamagna, a quien derrotó en dos sets por 6/2 y 6/4.

El director de la Copa AFyS, Javier González expresó su agradecimiento a la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y a la Federación Santafesina (FST) por las posibilidades que brindan para poder llevar adelante estos torneos y las oportunidades le dan a los tenistas para comenzar a hacer su inserción al profesionalismo.

“Estoy muy feliz por el apoyo y ayuda de ambas instituciones, porque son muy importantes para promocionar y desarrollar el tenis de alto rendimiento en la región, además estoy muy contento por la cantidad de jugadores que se hicieron presentes en este certamen”, expresó.

Leer más: Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Lo que se viene en tenis

Lo que se viene es el tradicional Pichin Tonella, el Pro Tour más importante del país que se disputará en el Sport Club Cañadense, de la localidad de Cañada de Gómez y que repartirá cinco millones de pesos en premios. La competencia de la que participarán las promesas de tenis del país se llevará adelante del 8 al 11 de octubre con un cuadro principal de 64 jugadores, además de los que participen de la qualy.

Noticias relacionadas
En la fiesta del tenis se premió a los equipos ganadores en cada una de las categorías.

Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

El Hipódromo de Rosario es escenario de un proceso de transformación urbana. El óvalo ya es un polo multideportivo.

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Ciro Armoa remata ante la marca del defensor de River y marca el tanto del empate para el Canalla.

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

una joven de 23 anos se convirtio en la presidenta de un club de futbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Lo último

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Zona sur: un drone permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

Zona sur: un drone permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Es la primera causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. La crisis en salud mental se profundiza. Cuáles son las señales de alarma. Opinan expertos
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Zona sur: un drone permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos
Policiales

Zona sur: un drone permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Ovación
Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Policiales
Zona sur: un drone permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos
Policiales

Zona sur: un drone permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

La Ciudad
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de barrio Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año