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Un brindis para celebrar 99 años de radio, periodismo y cercanía

25 de julio 2026 · 00:00hs
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Gachi Santone

Gachi Santone, Carina Ispide, Verónica Sciacia,

Cristian Cianciardo, Sergio Rinaldi y Jorge Palavecino

La comunidad de La Capital Multimedios se reunió para conmemorar un nuevo aniversario de LT8, la emisora más tradicional de Rosario. En un clima de encuentro y reconocimiento, trabajadores, directivos e invitados, compartieron el brindis por los 99 años de una radio que continúa informando, entreteniendo y acompañando a varias generaciones de oyentes.

Sergio Ceroi, Ricardo Terán y Gerardo Cansino

Sergio Ceroi, Ricardo Terán y Gerardo Cansino

Juan Fanara, Fito Parody y Claudio Berón

Juan Fanara, Fito Parody y Claudio Berón

Diego Vizzi, Gabriel Grimaldi y Gerardo Seghezzo

Diego Vizzi, Gabriel Grimaldi y Gerardo Seghezzo

Sofía Salvi, María Andrea Aranci, Carolina Gardiner y Mariana Arias

Sofía Salvi, María Andrea Aranci, Carolina Gardiner y Mariana Arias

Hugo Barbeito, Sofía Salvi y Ricardo Terán

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Gerardo Cansino, Ricardo Terán y Gaspar Gutiérrez

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