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Mundial 2026: la insólita complicación que tendrá Irán para sus partidos en Estados Unidos

La selección islámica deberá entrar y salir del territorio estadounidense durante el mismo día de cada partido, en pleno conflicto en Medio Oriente

8 de junio 2026 · 14:40hs
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La selección de Irán tendrá un insólito cronograma durante el Mundial 2026.

Foto: @teammellifootball

La selección de Irán tendrá un insólito cronograma durante el Mundial 2026.

La selección de Irán atravesará una situación mucho más compleja que el resto de los equipos en este Mundial 2026, en pleno conflicto con Israel y Estados Unidos en Medio Oriente. En ese marco, realizarán un cronograma inédito para cada uno de sus partidos, debido a las restricciones migratorias estadounidenses.

Las tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington ponen al seleccionado asiático con dificultades para entrar al país norteamericano para disputar los encuentros de la Copa del Mundo. Para evitar mayores problemas, trasladaron su base de entrenamiento a México, pero deberán ingresar y salir de Estados Unidos durante el mismo día que compitan.

Abolfazl Pasandideh, embajador iraní en México, explicó que la delegación de su país contará con permisos especiales de corta duración para cada día de partido en este Mundial, por lo que cruzará la frontera para jugar y, luego del partido, volverán a Tijuana.

“Entrarían por la mañana en Estados Unidos y se tendrían que marchar el mismo día”, aseguró el diplomático sobre la situación que atravesarán los futbolistas de Irán, sin posibilidades de cumplir con la habitual logística de reconocimiento y entrenamiento en el campo de juego de cada estadio.

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Ante la negativa, optaron por trasladar su base de entrenamiento al norte mexicano, en la ciudad fronteriza de Tijuana, para realizar los viajes puntuales a sus partidos con una distancia menor.

Además, las autoridades iraníes manifestaron públicamente su malestar por las dificultades con los permisos de ingreso y calificaron las exigencias migratorias como “discriminatorias”.

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