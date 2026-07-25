Antonio Tarragó Ros en Entre Cuerdas y Letras

El reconocido cantautor se presentó en LT8 en el marco de su 99° Aniversario. El programa que cuenta con la conducción de Marcelo Gianserra y Gachi Santone recibió al músico estrella del folclore argentino, quién entre charlas y acordes deslumbró a los invitados que asistieron al Auditorio Diario La Capital, con entrada libre y gratuita.