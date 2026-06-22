Una árbitra mexicana será la tercera mujer en dirigir un partido del Mundial de varones

Se trata de Katia García, quien tendrá a su cargo el choque entre Rúnes y Países Bajos este jueves. Tori Penso dirigirá Ecuador-Alemania

Katia García, la árbitra mexicana que tendrá a su cargo el partido entre Ecuador y Alemania este jueves.

Katia García será la encargada de dirigir el jueves el encuentro del grupo F del Mundial 2026 entre Túnez y Países Bajos, en Kansas City. La árbitra mexicana y se convertirá en la tercera mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones nacionales de varones.

García nació en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992. Fue la primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina y la segunda en la liga mexicana.

También arbitró en el Mundial femenino 2023 y los Juegos de París 2024.

En Kansas, García estará auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez y por el español José Enrique Naranjo, y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

En este Mundial, García ya fue cuarta árbitra en los encuentros entre Países Bajos y Japón, Inglaterra y Croacia y Estados Unidos contra Australia.

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En la senda de Sthépanie Frappart y Tori Penso

La mexicana sigue la senda abierta en Qatar 2022 por la francesa Stephanie Frappart, quien dirigió el partido entre Alemania y Costa Rica en la fase de grupos, y de la estadounidense Tori Penso, que estuvo a cargo del duelo entre República Checa y Sudáfrica en el Mundial 2026.

Penso, por otra parte, fue designada para el encuentro del grupo E entre Ecuador y Alemania, que se disputará también este jueves en el New York/New Jersey Stadium.

El salvadoreño Ivan Barton, quien mostró la tarjeta roja al paraguayo Miguel Almirón por dirigirse a un contrario tapándose la boca, tendrá a su cargo el arbitraje del choque entre Japón y Suecia. El francés Clement Turpin dirigirá Paraguay-Australia y el argelino Mustapha Ghorbal, Turquía-Estados Unidos.