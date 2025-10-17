Un soldado clave: Newell's pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

El referente leproso, Ever Banega, no se recuperó de una molestia en la rodilla y no será de la partida ante Argentinos, en un encuentro clave para Newell's.

Cristian Fabbiani no podrá contar entre los titulares con Ever Banega en el duelo de Newell's ante Argentinos.

Newell's tendrá una baja sensible esta noche de viernes ante Argentinos Juniors en La Paternal. Perderá ni más ni menos que a su capitán. Al jugador que mejor maneja la pelota, más allá de que no atraviesa un gran momento. Así serán tres las variantes del equipo del Ogro Fabbiani tras el empate 1 a 1 ante Tigre.

La baja de último momento será Ever Banega, que no se recuperó de una molestia en la rodilla que sufrió ante Tigre y no será de la partida. Lo reemplazaría el uruguayo Martín Fernández.

Otra de las modificaciones que planea el técnico rojinegro está en el arco. Juan Espínola se unió al grupo en Buenos Aires, luego de su gira con la selección paraguaya, y volverá a ocupar los tres palos. El que va al banco es Williams Barlasina.

Mientras que la otra modificación será la misma que implementó Fabbiani en el entretiempo del último encuentro en el Coloso del Parque: sale Luciano Lollo y vuelve Santiago Salcedo . Entonces, serán tres extranjeros que retoman la titularidad.

>>Leer más: Newell's atraviesa agitados tiempos de decisiones antes de ir a La Paternal

El once de Newell's para ir por Argentinos Juniors

Por lo tanto, los rojinegros enfrentarán a Argentinos Juniors con Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta y Martín Luciano; Martín Fernández y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Facundo Guch; Carlos González.

En tanto, Fabbiani llevó a Capital Federal a otro juvenil que seguramente irá al banco: Lautaro Thomás Ríos, un volante ofensivo o mediapunta.