Un leproso en Portugal: el DT que confesó ser de Newell's y dirigirá a Porto

Su pasión por Newell's

“El único sueño que tuve como hincha y después como entrenador es algún día dirigir a Newell's. Es el club del que soy hincha”, confesó Anselmi en una entrevista con ESPN cuando era DT de Independiente del Valle de Ecuador.

>> Leer más: Newell's y su excursión a Banfield: el ciclo Soso siempre pescó puntos de visitante

Además, aclaró que heredó la pasión por los colores rojinegros por parte de su padre, a quien le habría prometido verlo dirigir a la Lepra. De la misma manera, señaló a Marcelo Bielsa como uno de sus ídolos y referentes en el fútbol.

Embed ¿De qué cuadro es Martín Anselmi, el DT argentino que llevó a Independiente del Valle a la final de la #Sudamericana? ¡De @Newells! Atención al sueño... pic.twitter.com/HKp1gppo3y — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2022

La carrera de Martín Anselmi como entrenador

Los cortocircuitos con los Cementeros no fueron un impedimento para que diera el paso al Viejo Continente, tras dirigir varios años en América. El oriundo de Buenos Aires se formó como asistente técnico hasta que tuvo su debut como entrenador principal en Unión La Calera a comienzos de 2022. Tras una rápida salida, asumió en Independiente del Valle, donde había tenido un paso como ayudante de Miguel Ángel Ramírez.

En el conjunto ecuatoriano se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa Ecuador ese mismo año, para luego consagrarse en la Supercopa de ese país y en la Recopa Sudamericana en 2023. Como DT de Cruz Azul, su equipo se destacó y estuvo a un paso del título en el Clausura, pero cayó ante América en la final.

anselmi.jpg Con Independiente del Valle de Ecuador, Anselmi fue campeón de la Copa Sudamericana 2022.

Un agradecimiento a los hinchas de Cruz Azul

Antes de comenzar su presentación en Portugal, Anselmi le envió un especial mensaje a los hinchas de Cruz Azul, a quienes les agradeció “el apoyo” y aclaró que estará “siempre” con ellos. “Estoy agradecido a México, a su gente, a los rivales, a los hinchas y a los jugadores, que consiguieron que un gigante como Porto nos eligiera para llevar adelante su proyecto, a partir de ahora seré un Azul de por vida”, expresó.

>> Leer más: Newell's: el curioso récord que batió Luciano Lollo y que podría superar Keylor Navas

No obstante, también se tomó un momento para apuntar contra la dirigencia cementera: “Saben que siempre en cada cosa que hemos vivido fui honesto, hablé con la verdad y el corazón. Mi cuerpo técnico y yo dimos todo por el club hasta el último día, y nada de lo que se dijo en este último tiempo refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión que considero que es la mejor para mi crecimiento personal y profesional”.

“Me hago cargo. Pero lo hice de frente con total transparencia al club y sin vueltas. Me prometieron que me iban a dejar salir, negociaron y aceptaron una propuesta del Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para formalizar el acuerdo, cambiaron las reglas del juego, me ensuciaron y difamaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia para despedirme de los hinchas y no fue concedida. La situación se volvió insoportable para mí y mi familia, que se iba a quedar en México, pero tuvieron que salir de manera repentina”, concluyó.