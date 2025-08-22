La Capital | Ovación | Central

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al entrenamiento

El volante Kevin Gutiérrez, de 19 años, se dirigía a la última práctica Canalla de cara al clásico con Newell's. "Se encuentra en buen estado", informó el club

22 de agosto 2025 · 10:05hs
Kevin Gutiérrez fue asistido por sus compañeros que se dirigían a la práctica.

El jugador de Central Kevin Gutiérrez chocó con su auto este viernes por la mañana cuando se dirigía al último entrenamiento Canalla en la previa al clásico que se jugará este sábado, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito. La entidad Auriazul informó que el futbolista (19 años) se encuentra bien y fue derivado a un sanatorio céntrico.

En las redes sociales oficiales, la institución informó lo sucedido. "El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad".

Más adelante, se notificó que "el futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato".

>>Leer más: La historia de Kevin Gutiérrez, uno de los chicos de Central que participa del Mundial sub-17

El volante Canalla hizo su presentación en primera división en la primera fecha del torneo ante Godoy Cruz (ingresó en el complemento por Tomás O'Connor) y en el día del regreso de Ángel Di María a Central. El resultado fue empate en uno.

