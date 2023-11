La historia de Kevin Gutiérrez, uno de los chicos de Central que participa del Mundial sub-17

Uno de los dos rosarinos que sumó minutos en el segundo tiempo es el futbolista Kevin Gutiérrez. Luego del triunfo ante Polonia, el volante que juega en la 6ª división de Rosario Central y que en 2020 fue subcampeón con la categoría 2006 de la Copa Libertadores sub-13 que se jugó en Paraguay, donde los canallas accedieron por haber salido campeones en 10ª de AFA en 2019, le expresó a Ovación luego del partido: “No pude jugar ante Senegal, pero mis compañeros dejaron todo en la cancha, y tuve la suerte de sumar minutos contra Japón y Polonia, donde pudimos cosechar los seis puntos que nos llevaron a la clasificación a octavos de final. El grupo está muy unido y fuerte. En lo individual me siento cada día mejor porque estoy volviendo de una lesión que me mantuvo afuera de las canchas por un tiempo. Que mi padre y mi representante me estén acompañando en esta competencia me pone muy feliz. Quiero dedicarle el triunfo a mi mamá que este viernes cumplió años”.