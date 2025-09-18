Lionel Messi está a pocos días de firmar su último contrato como futbolista profesional

Su actual vínculo con Inter Miami termina a fin de año. El rosarino, de 38 años, todavía no sabe si jugará el Mundial 2026

Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia. Si ya lo era mucho antes, los últimos títulos que obtuvo con la selección argentina -La Copa del Mundo y las últimas dos ediciones de la Copa América- lo ratificaron en ese sitial por encima de Diego Maradona y Pelé, entre otros.

El acuerdo coincide con la cuenta regresiva hacia la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista para dentro de seis meses. Según Jorge Más, dueño del club, Messi tendrá un salario de entre 50 y 60 millones de dólares al año.

Pero la exitosa y rutilante carrera del rosarino se acerca a su fin. Con 38 años, Messi ni siquiera confirmó todavía si jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá para buscar el bicampeonato con la selección que conduce Lionel Scaloni.

Hace tiempo que Messi viene advirtiendo que toma decisiones día a día y que no quiere anticiparse sobre una decisión referida a jugar o no el Mundial. Y lo ratificó después del triunfo de la selección contra Venezuela, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Por supuesto, su decisión dependerá de su condición física y de cómo llegue en ese aspecto a la época del Mundial.

Inter Miami será su último club

Por lo pronto, Messi sigue jugando en Inter Miami, el que probablemente será el último club de su carrera. De hecho, el diario Miami Herald publicó que el rosarino y el club ya tienen acordado los términos de su nuevo contrato, ya que el actual vence en diciembre. Según el diario, el rosarino lo firmará próximamente.

Las negociaciones entre Messi e Inter Miami por la renovación del contrato comenzaron hace meses. El Miami Herald lo pone con todas las letras: será el último vínculo del rosarino con un club en toda su carrera.

Messi llegó a Inter Miami en julio de 2023 y su contrato actual vence al final de esta temporada. Según Miami Herald, su salario anual fue de 20,45 millones de dólares esta temporada, y el valor total de su contrato inicial fue de entre 130 y 150 millones de dólares, incluyendo la participación en el club al finalizar su etapa como jugador.

Los números de Messi en la temporada

Solo esta temporada, Messi acumula 20 goles y 11 asistencias en 21 partidos de la Major League Soccer. Tiene 28 goles y 13 asistencias en todas las competiciones en 2025. La temporada pasada fue nombrado MVP de la liga después de llevar a Miami a una temporada regular récord.

El rosarino pasó gran parte de su carrera como futbolista en el Barcelona. Desde allí fue transferido al París Saint Germain. Y, finalmente, recaló en Inter Miami. Sólo jugó en esos tres clubes y en las selecciones argentinas, de las que forma parte hace más de 20 años.

De acuerdo a la información de la periodista Michelle Kaufman, autora de la nota del Miami Herald, se espera que Inter Miami anuncie en los próximos días la firma del nuevo contrato de Messi, que también será el último.