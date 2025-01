Un hincha de Argentino de Monte Maíz falleció tras ver el partido con Boca

“Salimos y pasando el peaje tuvimos que parar porque estaba una persona descompensada y me dicen Ariel Ceballos , yo voy corriendo porque es mi primo y ahí estaba una chica de la misma hinchada haciendo el RCP. No reaccionaba entonces llegó la ambulancia que se tardó en llegar y lo trajeron al hospital Cullen”, relató la prima a Sol Play.

Falleció un hincha de @CDArgentino de Monte Maíz a la salida del partido con @boca, habría sufrido una descompresión. Fue trasladado al Hospital Cullen donde constataron su deceso. Gracias @jbattagliotti por el aporte . pic.twitter.com/7TFfRQV9uy — Federico Jelic (@fedejelic) January 23, 2025

“Acá el médico lo recibió, después me llamó y me dijo que había entrado fallecido. Antes de subir al micro había hablado con él y estaba bien él. Un chico sano que no tomó, pero el médico me dijo que ya había ingresado fallecido”, sostuvo.

“Nadie quiere firmar el acta de defunción. La policía que vino a la madrugada fue a despertarlo a Carrión porque estaba durmiendo y hasta ahora todavía no se levantó porque no tuve más novedades“, expresó la mujer.

“Estamos esperando qué decide hacer Fiscalía, quién firma el certificado de defunción. Espero que nos den el certificado de defunción para poder llevarlo. La familia ya sabe del fallecimiento”, concluyó.