La Capital | Policiales | Violencia de género

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

El hombre, hoy de 40 años, fue detenido en San Luis al 2700 tras una denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento. En 2005 había protagonizado un siniestro vial en el que murieron dos adolescentes, un caso que causó conmoción en Rosario.

8 de septiembre 2026 · 14:42hs
Google Seguir a La Capital en Google
Matías Capozucca protagonista de la tragedia vial el 22 de mayo de 2005 fotografiado por La Capital

Matías Capozucca protagonista de la tragedia vial el 22 de mayo de 2005 fotografiado por La Capital

La Justicia imputará por violencia de género a Matías Capozucca, el hombre que en 2005 protagonizó un siniestro en barrio Pichincha donde murieron dos personas y una tercera víctima sufrió gravísimas lesiones y conmocionó a Rosario. El hombre que estuvo seis meses preso por la tragedia vial, fue detenido el sábado en San Luis al 2700 tras la denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento.

Según fuentes relacionadas a la investigación, la denuncia presentada por la mujer menciona graves episodios con consumo de alcohol y agresiones. También se dejó asentado que producto del vínculo de pareja tienen un hijo menor de edad.

La mujer presentó la denuncia el 3 de septiembre y la fiscalía pidió la detención, que se terminó concretando el 5 de septiembre cerca de las 19 en San Luis al 2700, entre Ovidio Lagos y Callao, donde la mujer de 33 años estaba con su hijo. El parte de la Policía de Santa Fe detalló que agentes llegaron a la zona alertados por un posible caso de violencia de género y al llegar la expareja de Capozucca manifestó que el hombre la amenazaba, hostigaba y se negaba a retirarse del domicilio. Ante los policías, la mujer manifestó la intención de denunciar penalmente a Capozucca y ante esto los uniformados detuvieron al hombre de 40 años y lo trasladaron a la Comisaría 2ª.

>> Leer más: Capozucca: “Yo no soy Sebastián Pira, siempre estuve acá, no me fui”

La audiencia imputativa, a cargo de la fiscal Eliana Zingoni, estaba fechada para este martes, aunque por cuestiones de agenda se podría demorar para mañana.

Quién es Capozzuca, protagonista de la tragedia vial en Pichincha

El 22 de mayo de 2005, Capozucca manejaba un BMW a 115 kilómetros por hora, alcoholizado, acompañado por un amigo y dos amigas. Tras una mala maniobra terminó estrellándose contra unos árboles del parque de Rivadavia al 2400, en el límite de barrio Pichincha.

A raíz del impacto fallecieron en el acto Nayib Abraham y Úrsula Notz, mientras que Carla Alfaro quedó en estado de coma vigil. Con esas lesiones irreversibles permanece hasta hoy. Capozucca resultó ileso y escapó del lugar. El hecho tuvo gran repercusión en Rosario y las crónicas policiales eran seguidas con rigurosidad para conocer cómo avanzaba el caso.

Cuatro años más tarde, en 2009, el juez Núñez Cartelle lo condenó a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir por los delitos de homicidio culposo en dos hechos y lesiones gravísimas culposas en otro. El fallo fue apelado.

Tras un dictamen del fiscal de Cámara, en diciembre de 2011 la Corte Suprema provincial anuló la condena a prisión efectiva y sólo pasó seis meses en prisión. No obstante, mantuvo los 10 años de inhabilitación para conducir. En 2018 comenzó los trámites para volver a tomar el volante de un automóvil.

Noticias relacionadas
La víctima fue trasladada el 20 de agosto desde Paraguay al 1700.

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

Tras impactar contra una columna de alumbrado, Elías Vasquez quedó tendido junto a un cantero de Batlle y Ordóñez al 2500. 

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Los maleantes escaparon antes del amanecer en González Sabathié al 7600.

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

El nuevo régimen penal para menores ya rige y establece una baja en la edad de imputabilidad

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Lo último

Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

El hombre, hoy de 40 años, fue detenido en San Luis al 2700 tras una denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento. En 2005 había protagonizado un siniestro vial en el que murieron dos adolescentes, un caso que causó conmoción en Rosario.

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Política

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado
Policiales

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es muy grave ese garantismo bobo
Política

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa
Policiales

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Ovación
Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

El clásico dejó un lesionado en Newells que no estará en el choque con Vélez

El clásico dejó un lesionado en Newell's que no estará en el choque con Vélez

Policiales
Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Policiales

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

La Ciudad
Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Juicio por la tragedia en la costanera: No buscamos impunidad, dijo la defensa

Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo la defensa

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación al conductor
Policiales

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación al conductor

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio
La ciudad

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones
Policiales

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina
Ovación

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina