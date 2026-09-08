Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

El hombre, hoy de 40 años, fue detenido en San Luis al 2700 tras una denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento. En 2005 había protagonizado un siniestro vial en el que murieron dos adolescentes, un caso que causó conmoción en Rosario.

Matías Capozucca protagonista de la tragedia vial el 22 de mayo de 2005 fotografiado por La Capital

La Justicia imputará por violencia de género a Matías Capozucca , el hombre que en 2005 protagonizó un siniestro en barrio Pichincha donde murieron dos personas y una tercera víctima sufrió gravísimas lesiones y conmocionó a Rosario. El hombre que estuvo seis meses preso por la tragedia vial , fue detenido el sábado en San Luis al 2700 tras la denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento.

Según fuentes relacionadas a la investigación, la denuncia presentada por la mujer menciona graves episodios con consumo de alcohol y agresiones. También se dejó asentado que producto del vínculo de pareja tienen un hijo menor de edad.

La mujer presentó la denuncia el 3 de septiembre y la fiscalía pidió la detención, que se terminó concretando el 5 de septiembre cerca de las 19 en San Luis al 2700, entre Ovidio Lagos y Callao, donde la mujer de 33 años estaba con su hijo . El parte de la Policía de Santa Fe detalló que agentes llegaron a la zona alertados por un posible caso de violencia de género y al llegar la expareja de Capozucca manifestó que el hombre la amenazaba, hostigaba y se negaba a retirarse del domicilio. Ante los policías, la mujer manifestó la intención de denunciar penalmente a Capozucca y ante esto los uniformados detuvieron al hombre de 40 años y lo trasladaron a la Comisaría 2ª.

La audiencia imputativa, a cargo de la fiscal Eliana Zingoni, estaba fechada para este martes, aunque por cuestiones de agenda se podría demorar para mañana.

Quién es Capozzuca, protagonista de la tragedia vial en Pichincha

El 22 de mayo de 2005, Capozucca manejaba un BMW a 115 kilómetros por hora, alcoholizado, acompañado por un amigo y dos amigas. Tras una mala maniobra terminó estrellándose contra unos árboles del parque de Rivadavia al 2400, en el límite de barrio Pichincha.

A raíz del impacto fallecieron en el acto Nayib Abraham y Úrsula Notz, mientras que Carla Alfaro quedó en estado de coma vigil. Con esas lesiones irreversibles permanece hasta hoy. Capozucca resultó ileso y escapó del lugar. El hecho tuvo gran repercusión en Rosario y las crónicas policiales eran seguidas con rigurosidad para conocer cómo avanzaba el caso.

Cuatro años más tarde, en 2009, el juez Núñez Cartelle lo condenó a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir por los delitos de homicidio culposo en dos hechos y lesiones gravísimas culposas en otro. El fallo fue apelado.

Tras un dictamen del fiscal de Cámara, en diciembre de 2011 la Corte Suprema provincial anuló la condena a prisión efectiva y sólo pasó seis meses en prisión. No obstante, mantuvo los 10 años de inhabilitación para conducir. En 2018 comenzó los trámites para volver a tomar el volante de un automóvil.